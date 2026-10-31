UHU y Diputación de Huelva promueven el diseño "del turismo que la ciudad necesita" en un Hackathon de innovación

Imagen de archivo del encuentro. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Treinta jóvenes de la Universidad de Huelva han convertido durante los días 26 y 27 de octubre la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo en un "laboratorio de ideas para imaginar y diseñar el turismo que Huelva necesita". Lo han hecho en el marco del Hackathon 'Innovación en Turismo Sostenible: Jóvenes creando el turismo que Huelva necesita', una iniciativa desarrollada en el marco del Programa Focotur de la Diputación Provincial de Huelva y la Agencia Destino Huelva para impulsar el desarrollo de un turismo sostenible en la provincia.

La experiencia ha reunido a estudiantes de la Universidad de Huelva, mayoritariamente vinculados a la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo, junto a alumnos del I.E.S. La Rádida de los ciclos de Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas; Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos; y Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos, tal y como ha subrayado la Diputación en una nota de prensa.

Durante una jornada y media, los participantes han trabajado en equipos para "identificar retos reales del territorio, analizar tendencias, detectar oportunidades y transformar sus ideas en propuestas concretas de servicios, experiencias y soluciones aplicables al sector turístico".

El resultado ha sido "una experiencia de innovación abierta, cocreación y emprendimiento, en la que el conocimiento académico se ha combinado con la creatividad de los jóvenes, el trabajo colaborativo y el uso de nuevas tecnologías".

Así, el Hackathon se ha estructurado en torno a cinco retos vinculados al futuro de la provincia: 'Huelva se regenera', 'Huelva se descubre', 'Huelva se adapta al cambio climático', 'Huelva inteligente' y 'Huelva se conecta'.

Cada uno de los cinco equipos ha trabajado sobre uno de estos desafíos, partiendo de una fase previa de exploración e investigación y avanzando posteriormente hacia la identificación de oportunidades, la definición de una propuesta de valor y el diseño de un prototipo.

La metodología de trabajo ha permitido que los participantes "pasaran de la reflexión a la acción, desarrollando propuestas con una primera aproximación a su viabilidad y preparando finalmente un pitch de presentación ante un jurado mixto, integrado por representantes de instituciones, empresas y universidad".

El elevado grado de participación y la implicación de los estudiantes han sido uno de los principales resultados de la iniciativa, poniendo de manifiesto el interés de los jóvenes por participar en la construcción del futuro turístico de la provincia y por explorar nuevas oportunidades de emprendimiento vinculadas al sector, según ha asegurado la institución.

EL TALENTO JOVEN, PROTAGONISTA DEL FUTURO TURÍSTICO

El diputado de Turismo de la Diputación de Huelva y presidente de la Agencia Destino Huelva, Emiliano Cabot, ha destacado durante la inauguración el papel de los jóvenes como protagonistas de la transformación turística de la provincia.

Cabot ha señalado que "la verdadera riqueza de un destino se mide por la capacidad de su gente para innovar, para acoger y para reinventarse", subrayando que precisamente ahí reside el papel de las nuevas generaciones. En este sentido, ha defendido la necesidad de acercar a los jóvenes al turismo como un sector de futuro profesional, recordando que "el turismo ya no es solo hospitalidad", sino también tecnología, sostenibilidad, gestión de datos, marketing digital y creación de experiencias.

El diputado ha animado además a los participantes a "pensar sin límites", romper moldes y aportar su propia visión sobre cómo quieren que sea la Huelva del futuro, con el objetivo de construir un destino más inteligente, sostenible y atractivo.

El Hackathon concluyó con la presentación de los cinco proyectos y la valoración de las propuestas por parte del jurado, que reconoció las tres iniciativas consideradas con mayor potencial dotándolas de premios vinculados a experiencias turísticas en la provincia de Huelva.

El proyecto GreenHuelva se ha alzado con el primer premio del Hackathon con una propuesta orientada a ofrecer soluciones para avanzar hacia un modelo de turismo regenerativo, planteando una nueva mirada sobre la relación entre la actividad turística, el territorio y las comunidades locales. Más allá de los premios, el Hackathon ha permitido comprobar la capacidad de los jóvenes para generar ideas de negocio y soluciones viables a partir de retos reales, utilizando herramientas de cocreación, trabajo en equipo y nuevas tecnologías.

La iniciativa ha servido también para reforzar la colaboración entre la Diputación de Huelva, la Agencia Destino Huelva, la Universidad de Huelva, el I.E.S La Rábida y la Fundación Pública Andaluza 'Andalucía Emprende', "generando un espacio de diálogo y trabajo conjunto".

El Hackathon "representa así una apuesta por conectar el conocimiento generado en lasaulas con las necesidades reales del territorio y por incorporar al diseño del turismo la mirada de quienes serán sus futuros profesionales, emprendedores y usuarios".

"La experiencia demuestra que la sostenibilidad turística no puede abordarse únicamente desde las instituciones o las empresas, sino que requiere también talento, innovación, participación y capacidad de adaptación", ha asegurado la Diputación de Huelva.

Con esta iniciativa, Focotur "continúa impulsando espacios de colaboración y conocimiento destinados a favorecer un turismo más sostenible, innovador y competitivo, al tiempo que se fomenta la participación de los jóvenes en la construcción del futuro de la provincia".