La UHU (Huelva) pone en valor a Juan Ramón Jiménez como "figura clave" de su tiempo y desmonta el mito del poeta aislado

Simpósio en la UHU sobre la figura del poeta Juan Ramón Jiménez. - UHU

HUELVA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva ha inaugurado este jueves un simposio dedicado a explorar las relaciones que Juan Ramón Jiménez mantuvo con escritores, artistas e intelectuales de su época, una propuesta académica que busca "ofrecer una nueva mirada" sobre el autor moguereño y "desmontar la tradicional imagen de creador aislado".

La iniciativa, impulsada por la Cátedra Juan Ramón Jiménez, reúne a especialistas de distintos ámbitos con el objetivo de profundizar en los vínculos culturales, debates y procesos de influencia que marcaron tanto la obra como la trayectoria vital del Premio Nobel, según ha indicado la Onubense en una nota.

La directora de la cátedra, Rosa García, ha subrayado que esta línea de investigación lleva desarrollándose y responde a la "necesidad de mostrar a un Juan Ramón plenamente consciente de su momento histórico y del campo cultural en el que se movía". En este sentido, ha destacado que el simposio permite acercarse a las relaciones de "discusión, magisterio, aprendizaje y polémica" que el poeta mantuvo con figuras "clave" de su tiempo, ofreciendo así "una visión más compleja, dinámica y enriquecedora" del autor.

El encuentro está concebido con una "vocación abierta", dirigido tanto al ámbito universitario como al público general interesado en la literatura y la cultura. Según García, el objetivo es acercar al conjunto de la sociedad a una etapa "crucial" de la historia de España, en la que "los intelectuales jugaron un papel fundamental en la construcción de proyectos culturales y sociales en un contexto marcado por grandes transformaciones que desembocarían en la Guerra Civil".

Por su parte, el director de la Casa Museo Zenobia Juan Ramón Jiménez, Antonio Ramírez, ha señalado que este simposio supone "un paso más" en la labor de difusión de la obra del poeta, destacando especialmente el enfoque "novedoso" de esta edición. En su intervención, ha puesto en valor la posibilidad de conocer una dimensión "más intimista e interior" de Juan Ramón, lo que "permite descubrir la multiplicidad de facetas que conforman su figura".

Desde el ámbito institucional, el alcalde de Moguer y presidente de la Fundación Zenobia Juan Ramón, Gustavo Cuéllar, ha calificado la jornada como "importante y necesaria", subrayando el papel "fundamental" que desempeña la Universidad en "la proyección y valorización" del legado juanramoniano. Cuéllar ha destacado la "relevancia universal" del poeta y la importancia de "seguir impulsando iniciativas que profundicen en su conocimiento, especialmente en un contexto actual que requiere reforzar el valor de la cultura como motor de desarrollo".

En la misma línea, la diputada de Cultura de la Diputación de Huelva, Gracia Baquero, ha reafirmado el "compromiso" de la institución con la cátedra, una colaboración "sostenida en el tiempo" que responde a "una apuesta decidida" por la cultura como "elemento de identidad y futuro para la provincia". Vaquero ha destacado que hablar de Juan Ramón Jiménez es "también hablar de Huelva en su dimensión más íntima y universal".

Por último, la vicerrectora de Proyección Universitaria, Joaquina Castillo, ha puesto en valor la consolidación de la cátedra como referente nacional e internacional en el estudio del legado juanramoniano, así como la "estrecha conexión" entre la investigación desarrollada y su difusión a través de la editorial universitaria.

Castillo ha agradecido el respaldo de las distintas instituciones implicadas, destacando la colaboración del Ayuntamiento de Moguer y la Diputación como "pilares fundamentales" para el éxito de esta iniciativa.