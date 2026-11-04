UHU (Huelva) reivindica el legado universal de Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí en el umbral del centenario del 27

La Universidad de Huelva ha acogido el congreso internacional 'Zenobia, Juan Ramón y el 27: magisterio y vigencia'. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha acogido el congreso internacional 'Zenobia, Juan Ramón y el 27: magisterio y vigencia', un encuentro que ha reunido a especialistas para profundizar en el legado literario y humano de Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí, coincidiendo con el 70 aniversario de la concesión del Premio Nobel al poeta moguereño y de la muerte de Zenobia.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, impulsado por la Asociación Colegial de Escritores de Andalucía, junto con la Cátedra Juan Ramón Jiménez de la UHU y la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez de Moguer, el congreso se ha convertido también en una antesala del centenario de la Generación del 27, que se conmemorará en 2027.

La directora de la Cátedra Juan Ramón Jiménez de la UHU, Rosa García Gutiérrez, ha destacado que el encuentro ha permitido "reivindicar tanto la vigencia de la poesía juanramoniana como la relevancia de Zenobia en la historia de los derechos de las mujeres". "Era un momento importante para valorar la vigencia, el legado poético, el magisterio de Juan Ramón y también la presencia todavía hoy del legado de Zenobia en el ámbito de la lucha por los derechos de las mujeres", ha señalado.

El programa se ha estructurado en tres jornadas dedicadas al Nobel y sus vínculos con otros galardonados, la influencia poética de Juan Ramón en distintas generaciones y, finalmente, el papel fundamental de Zenobia.

El codirector del congreso, Manuel Ángel Vázquez Medel, catedrático emérito de la Universidad de Sevilla, ha subrayado el carácter excepcional de las aportaciones presentadas. "Ha sido un congreso que marca un antes y un después en nuestra mirada a Juan Ramón, a Zenobia y al 27, en el que se han ofrecido documentos inéditos por primera vez", ha afirmado.

Entre las novedades figuran nuevas cartas sobre la candidatura y la concesión del Nobel, presentadas por Alfonso Alegre Heitzmann, y la reconstrucción de la imagen de Zenobia con su vestido de novia a partir del álbum de bodas conservado en el Archivo Histórico Nacional. Vázquez Medel ha reivindicado, además, a Zenobia como "una mujer extraordinaria, de una creatividad inmensa", cuya aportación fue esencial para hacer posible la obra de Juan Ramón.

Por su parte, presidente de la Asociación Colegial de Escritoras y Escritores de España, Manuel Rico, ha resaltado la "importancia" del congreso como "prólogo o puerta de entrada al centenario de la Generación del 27". Asimismo, ha defendido la "necesidad" de atender a los detalles que permiten comprender la historia literaria. "Son pequeñas cosas, detalles en los que no reparamos a veces, pero que son decisivos para la evolución de la historia literaria".

La diputada de Bienestar Social de la Diputación de Huelva, Carmen Díaz Soriano, ha destacado la estrecha colaboración entre las instituciones y el compromiso con la investigación y la divulgación. "Moguer no es solo el lugar de origen de Juan Ramón, la raíz de Juan Ramón es también la inspiración, fue su inspiración como lo fue Zenobia. Y es inseparable Moguer de Juan Ramón como lo es Juan Ramón de Zenobia", ha manifestado, incidiendo en la "importancia de acercar este legado a las nuevas generaciones".

El rector de la UHU, José Rodríguez, ha reivindicado "la función transformadora de la universidad y la cultura". "El legado no es más que la persistencia de esa transformación de la realidad", ha afirmado, defendiendo una universidad comprometida con la prosperidad de la sociedad.

En este sentido, ha señalado la poesía como "una herramienta capaz de transformar la realidad y ha reivindicado la vigencia de dos figuras universales cuya influencia continúa llegando hasta nuestros días".