La UHU y la UNIA inauguran un nuevo curso del Máster de Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas

Inauguración del curso 2026/2027 del Máster Oficial en Investigación en la Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas. - UHU

HUELVA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha inaugurado el curso 2026/2027 del Máster Oficial en Investigación en la Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas, un programa interuniversitario que la UHU desarrolla conjuntamente con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) y que cuenta ya con más de 20 años de trayectoria.

El acto de bienvenida, celebrado en el Salón de Actos de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte del Campus de El Carmen, reunió a responsables académicos, profesorado y alumnado de esta nueva edición. El programa cuenta actualmente con alrededor de 30 estudiantes matriculados, una cifra que podría incrementarse durante el periodo de matriculación aún abierto, según los datos facilitados por la UHU en una nota.

La decana de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte, Pilar García, ha destacado la consolidación de un máster que se encuentra entre los programas con mayor recorrido de la Universidad de Huelva. "Lleva 20 años ya funcionando, tiene una estabilidad y un profesorado magnífico", ha señalado, subrayando que la experiencia acumulada permite seguir revisando y reforzando aquellos aspectos que contribuyen a mejorar su calidad.

Dirigido a titulados procedentes tanto del ámbito educativo como de diferentes disciplinas científicas y humanísticas, el máster ofrece una formación especializada en investigación y didáctica a través de tres itinerarios: Didáctica de las Ciencias Sociales, Didáctica de las Matemáticas y Didáctica de las Ciencias Experimentales.

En esta edición participan estudiantes procedentes de titulaciones tan diversas como Matemáticas, Historia, Educación Primaria o Educación Infantil. La directora académica del máster, Yolanda González, explicó que uno de los principales atractivos del programa es precisamente su capacidad para dar continuidad y especialización a la formación universitaria previa.

Además, el título constituye una vía de acceso al Programa de Doctorado en Investigación en la Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas, abriendo la puerta a quienes desean continuar una trayectoria investigadora. La colaboración con la UNIA constituye otro de los elementos fundamentales del programa.

La directora de la sede Santa María de La Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía, María de la O Barroso, puso de relieve los más de 20 años de trabajo conjunto entre ambas instituciones, que se traduce en la participación de profesorado de las dos universidades y en el desarrollo de parte de la docencia en sus respectivas instalaciones.

Durante los primeros meses del curso, las clases se desarrollarán en el Campus de El Carmen de la UHU, mientras que a partir de enero se trasladarán algunas sesiones a la sede de La Rábida de la UNIA. Esta estructura permite, además, contar con alumnado de diferentes procedencias, incluidos estudiantes latinoamericanos, españoles y europeos.

El máster incorpora asimismo el Trabajo Fin de Máster (TFM) como espacio para desarrollar proyectos de investigación tutorizados, desde la definición de los problemas de estudio y la búsqueda bibliográfica hasta el diseño y seguimiento de la investigación y su posterior defensa. Con una trayectoria consolidada, el programa afronta así un nuevo curso manteniendo su apuesta por la formación investigadora y, al mismo tiempo, por la búsqueda de nuevas formas de enseñar y aprender.

Como ha señalado la dirección de la UNIA, el reto pasa por seguir adaptando la formación a los cambios experimentados por la educación durante las últimas décadas y proporcionar al futuro profesorado e investigadores herramientas que permitan mejorar la manera de llegar al alumnado.