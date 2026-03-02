La UNIA concede a la presidenta del Grupo Medina, Rocío Medina, el Premio Concha Caballero

Archivo - Rectorado de la UNIA en Sevilla. - UNIA - Archivo

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de Andalucía ha concedido el Premio UNIA Concha Caballero a la presidenta ejecutiva de Grupo Medina, Rocío Medina. A través de este galardón, la institución reconoce la trayectoria en el ámbito social y profesional de esta mujer, destacando su labor al frente de la empresa impulsora del cultivo de la fresa en la provincia de Huelva, donde ha liderado su expansión y sus primeros procesos de internacionalización.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, Rocío Medina se convierte, así, en la undécima galardonada desde la creación de esta distinción en honor de la política, profesora y feminista cordobesa Concha Caballero. Comparte este reconocimiento junto a Pilar Aranda, catedrática de Fisiología y primera rectora de la Universidad de Granada; Carmen Maroto, microbióloga y primera mujer en formar parte de la Real Academia de Medicina y Cirugía; Enriqueta Vila, historiadora y primera mujer en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras; o Concha Yoldi, economista y presidenta de Persán.

Con una trayectoria de más de 30 años de experiencia profesional, Rocío Medina es licenciada en Derecho, con programas Adeca, DEA y ADEL del Instituto Internacional San Telmo. Es miembro del Consejo Asesor Regional de BBVA, del Patronato de la Fundación Banco de Alimentos de Sevilla y directora de la Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias (AMMDE) en Andalucía Occidental.

Actualmente es presidenta ejecutiva del Grupo Medina, empresa familiar de referencia en el sector agroalimentario andaluz que inició su actividad en 1959 y actualmente vive su tercera generación. Las actividades más significativas del Grupo Medina son la producción y comercialización de fruta con su empresa Inter Terra, S.A.T y la investigación, producción y comercialización de plantas de fresa y frambuesa a través de su empresa Viveros California, S.L. Destaca por su vocación innovadora y exportadora, y cuenta con una plantilla media de más de 650 trabajadores.

Hija adoptiva de Lepe (2013) y Medalla de Andalucía de la Economía y la Empresa (2022), ha recibido numerosos reconocimientos donde destacan el Premio Mujer Empresaria DT CaixaBank, Mujer del Año en Fruit Attraction (2020), Premio de Andalucía en Agricultura y Pesca (2013), Premio ALAS 25 años de Trayectoria Internacional (2010), Premio Fresa a la Empresa Histórica o Premio José Luis García Palacios al Desarrollo Económico y Creación de Empleo de la Federación Onubense de Empresarios (FOE).