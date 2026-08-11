Unicaja activa una medida de financiación al 0% para los afectados del incendio de Niebla (Huelva)

Economía.- Unicaja activa financiación al cero por ciento para los afectados por el incendio de Guadalajara - ALVARO CABRERA

HUELVA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La entidad bancaria Unicaja ha activado una medida extraordinaria de financiación al cero por ciento dirigida a los clientes afectados por el incendio forestal iniciado el pasado jueves en el término municipal de Niebla (Huelva), con el objetivo de "aportar liquidez inmediata y facilitar la recuperación de viviendas, explotaciones, negocios y actividad económica local".

Según ha detallado la entidad bancaria en una nota de prensa, la iniciativa está dirigida a las familias, autónomos, pymes, agricultores y ganaderos de las zonas afectadas y se estructura en dos productos complementarios.

Por un lado, un préstamo para la rehabilitación y reposición de activos, destinado a reparar o sustituir bienes personales y productivos como viviendas, explotaciones agrarias y vehículos, entre otros. Este préstamo contará con una financiación de hasta el 80% del proyecto y plazos de devolución de hasta cinco años.

Por otra parte, un préstamo de anticipo de indemnización, que permitirá adelantar compensaciones del Consorcio de Compensación de Seguros o de las aseguradoras, con cobertura de hasta el 90% del valor del siniestro y un plazo de hasta doce meses, ampliable si el pago no se hubiera materializado.

Ambas líneas han descartado los intereses y comisiones para los clientes, además de contar con flexibilidad en plazos y amortización. Además, los clientes ubicados en las zonas afectadas podrán tramitar su solicitud en cualquier oficina de Unicaja, donde un gestor especializado evaluará cada caso de forma individual.

A su vez, la entidad financiera ha reforzado la coordinación de sus equipos para atender a los clientes afectados, tanto desde la red de oficinas como a través de los especialistas de seguros de Unicaja Mediación, cuyo objetivo es "facilitar información sobre los canales disponibles para declarar siniestros y acompañarlos ante cualquier incidencia durante la tramitación", tal y como ha informado la entidad.

En colaboración con Caser, los clientes asegurados que hayan sido afectados por este incendio forestal dispondrán de un teléfono exclusivo para la gestión de siniestros, con atención prioritaria y un canal específico para "agilizar" la comunicación y tramitación de los expedientes.