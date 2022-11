Unidad institucional y rechazo a la violencia de género en la conmemoración del 25N en Huelva

HUELVA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los soportales de acceso a la Diputación Provincial de Huelva han acogido la lectura institucional del manifiesto con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora hoy, 25 de noviembre, en el que han participado representantes de todas las administraciones, así como la Universidad de Huelva.

'La igualdad nos hace más fuertes contra la violencia de género. Da el paso' es el lema este año, consensuado, al igual que el manifiesto por las ocho diputaciones andaluzas, para ofrecer una imagen y un mensaje "únicos" como "forma contundente" de rechazo hacia la violencia machista, según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa.

En la lectura han participado la presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón; la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo; el delegado de Fomento de la Junta de Andalucía, José Correa; el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, y la directora de Igualdad y Atención a la Diversidad de la Universidad de Huelva, Cinta Martos.

Junto a la lectura del manifiesto se ha realizado una performance a cargo del alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior en Promoción de la Igualdad de Género del IES La Orden de la capital. El grupo de Saxofones de la asignatura de Música de Cámara del Conservatorio Profesional de Música 'Javier Perianes' de Huelva ha sido el encargado de cerrar el acto.

La lectura pública del manifiesto ha sido el acto institucional de un amplio programa de actividades- diseñado de manera conjunta por la Diputación, el Ayuntamiento de Huelva y la Universidad- y que incluye teatro, conferencias y seminario, proyección de películas, radio y varias exposiciones y jornadas.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

Cada una de las autoridades antes mencionadas han procedido a la lectura de un fragmento de la declaración institucional en el que se ha subrayado que "un solo asesinato machista debería ser suficiente para romper el silencio y la indiferencia que aún permanecen enquistados en sectores de nuestra sociedad, ajenos a los cambios debidos en parte a las luchas y demandas feministas acordes a los derechos de las mujeres y a las transformaciones que el mundo actual experimenta de modo a veces vertiginoso".

En el mismo, se ha señalado que "casi dos décadas de cómputo oficial de víctimas de la violencia de género dejan un rastro de terror que nos estremece" ya que "durante este tiempo 1.165 mujeres han muerto, las han matado, a manos de quienes eran sus maridos y parejas o lo fueron. En lo que va de año, la cifra de asesinatos alcanza las 36 mujeres y 19 feminicidios".

En este manifiesto, las diputaciones andaluzas señalan que creen "indispensable" que mujeres y hombres "conecten con la igualdad y que lo hagan juntos" como "primer paso para ahuyentar la resignación y desterrar el miedo, haciendo visibles los efectos de una violencia que no reconoce fronteras ni culturales, ni sociales, ni económicas; negar o no llamar a las cosas por su nombre contribuye a trivializar, cuando no a banalizar, a las mujeres víctimas de la violencia de género, lo que supone la peor de las injusticias".

"En la actualidad asistimos a una escalada de crispación y enfrentamiento en la que proliferan discursos de odio que exaltan el machismo y el sexismo desde la base de terribles prejuicios. Estos discursos, totalmente perversos, refuerzan a quienes maltratan y generan mayor vulnerabilidad en las mujeres. Los episodios de ciberacoso y ciberamenazas experimentan una virulencia cada vez más creciente por parte de las llamadas ciberturbas que, amparándose en el anonimato de las redes sociales, atacan y denigran a las mujeres", subraya la declaración.

Asimismo, las diputaciones consideran como "clave" la educación para "conseguir la igualdad real y prevenir la violencia de género cuando esta enseña valores de respeto y reconocimiento entre mujeres y hombres. Valores que planteen una alternativa de vida al patriarcado y al machismo que tanto dañan y matan".

De la misma manera, apunta que la violencia contra las mujeres "continúa siendo uno de los desafíos más urgentes de la sociedad en materia de derechos humanos y valores democráticos" y "no sólo por la magnitud de sus cifras", por lo que "es necesario redoblar la protección, el apoyo y la ayuda total a las víctimas".

"Todo ello requiere por nuestra parte de mayores esfuerzos institucionales y presupuestarios que tengan en cuenta la especial vulnerabilidad de las mujeres del ámbito rural que habitan en nuestras provincias. Lo mismo ocurre con las mujeres con discapacidad, que sufren porcentualmente una mayor violencia por parte de sus parejas", prosigue la declaración, que añade que "los destinatarios de las políticas de igualdad y la eliminación de todo tipo de violencia de género no solo son las mujeres, sino también los hombres".

Finalmente, proclama que "conectar con la igualdad es un deber y un ejercicio democrático que nos hace ensanchar derechos y libertades básicas sobre la base del respeto a los derechos humanos y a la dignidad", por lo que este 25 de noviembre se hace un llamamiento "a todas las mujeres y a todos los hombres de nuestra comunidad a sentir y defender la igualdad en primera persona, conscientes de que la igualdad nos hace más fuertes contra la violencia de género".

LA SOCIEDAD CON EL 25N

Por otra parte, los diferentes ayuntamientos de la provincia, sindicatos, asociaciones y organizaciones han conmemorado este 25 de noviembre con diferentes actos.

Así, el Ayuntamiento de San Juan del Puerto y Ayamonte han leído un manifiesto y han preparado diferentes actividades, mientras que Cartaya, Almonte e Isla Cristina han celebrado marchas con motivo de este día y Aljaraque ha celebrado un acto institucional en el salón de plenos en el que han participado colectivos, alumnos del municipio y miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, así como vecinos de la localidad.

Por su parte, ha llevado su campaña Cruz Roja ha llevado su campaña de Cruz Roja Juventud a la Ciudad de los Niño, que este viernes ha abierto sus puertas para que el alumnado realizara sus actividades, consistentes entre otras a la lectura comprensiva del cuento infantil 'Rosa Caramelo', el juego 'El Círculo', para trabajar las diferencias entre igualdad y desigualdad de género y el 'Trivial de Género' para "estimular la creatividad y mover a la participación activa por la igualdad y la lucha contra la violencia".

De otro lado, el sindicado UGT Huelva se ha concentrado en su sede, donde se ha guardado un minuto de silencio y se leído un manifiesto bajo el lema 'Frente a las violencias contra las mujeres, Ni un paso atrás', para reiterar su "más rotunda condena y repulsa" contra todos los actos de violencia contra las mujeres. Por su parte, bajo el lema 'Cuéntalo: trabajos libres de acoso sexual', delegados de CCOO se han concentrado en la plaza de la Constitución para exigir propuestas "más ambiciosas" destinadas a la erradicación "total" de la violencias machistas.

También el sindicato CSIF se ha concentrado en la puerta de su sede y ha exigido a las administraciones central y regional "un refuerzo en la prevención y actuaciones en el ámbito laboral para eliminar la lacra social que supone la Violencia de Género".