Unidas Podemos critica las "explicaciones absurdas" de Juanma Moreno "para aumentar la superficie regable en Doñana"

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario Unidas Podemos por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha criticado este miércoles las "explicaciones absurdas, disparadas y fuera de la realidad" que Juanma Moreno realizó sobre Doñana "con respecto a la decisión de su partido, Cs y Vox de aumentar la superficie regable en la zona norte y, por tanto, afectar de manera dramática al acuífero del que bebe, cada vez con más problemas, el Parque Nacional de Doñana".

En una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, Nieto ha recordado que el presidente andaluz "hablaba de la distancia, en kilómetros, del suelo que se está hablando con respecto al parque", lamentando que "no es posible que el presidente de la Junta tenga ese desconocimiento". "No es más que un argumentario para hacer pasar por verdad una tremenda mentira, porque el acuífero del que bebe el parque es el mismo que con el que se riegan las explotaciones agrarias del entorno del parque", ha asegurado.

De hecho, Nieto lo ha ejemplificado con la situación del Mar Menor, que "tiene las macrogranjas que han provocado vertidos indiscriminados de nitrato a 35 kilómetros". "Sobre Doñana no hace falta decir más porque no es fruto del desconocimiento, no voy a decir mala fe, pero sí es querer poner un argumento falso sobre la mesa", ha afirmado.

En esta línea, Nieto ha reclamado "más seriedad" para tratar la situación de Doñana. "Me parece estrafalario que el presidente de la Junta de Andalucía hable de inacción de la Confederación Hidrográfica del Sur durante todos estos años para arreglar el problema", ha reprendido la portavoz antes de comentar que "en la última década el Gobierno, del que depende la responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Sur, ha estado gobernado por el PP".

"Sabe que tiene problemas jurídicos, aunque los niegue", ha afirmado Nieto. Asimismo, la portavoz ha confesado que "probablemente espera que esos problemas lleguen una vez que han pasado las elecciones, pero es de una irresponsabilidad extraordinaria". "Mantenemos todas nuestras fuerzas y energías puestas en que esta tramitación no llegue a fin y no se aumente la superficie regable, que además del problema medioambiental que coloca al Parque en un punto sin retorno, está generando conflictividad social, como también alertamos desde que se supo que la proposición de ley se hacía pública".

Así, Nieto ha avanzado que "ya hay un grupo de agricultores enfrentados a esta decisión de las derechas, que tienen sus explotaciones agrarias regadas conforme a ley, provocando un problema social donde no lo había". "Un elemento más para la reflexión a la que debería entregarse el presidente más que a una agenda de campaña vacía de contenido o llena de falsedades que denotan una frivolidad de la que luego él dice huir estando muy pendiente de los intereses de los andaluces", ha lamentado.

Por último, Nieto ha subrayado que "en el balance de los últimos dos o tres días de Juanma Moreno" se ha puesto "en cuestión los fondos que tenemos para recuperarnos" y ha puesto "sobre la mesa argumentos falaces para agilizar una proposición de ley que es una ruina social, económica y medioambiental para Huelva y, por extensión, para toda Andalucía por el valor incalculable que tiene Doñana".