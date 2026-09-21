La Universidad de Huelva convertirá su campus en un espacio científico abierto en la XV Noche de los Investigadores

Presentación de la XV edición de la Noche Europea de l@s Investigador@s en la UHU. - UHU

HUELVA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) celebrará el próximo viernes, 25 de septiembre, la XV edición de la Noche Europea de l@s Investigador@s, una de las principales citas de divulgación científica de la institución académica que en esta ocasión sacará la investigación a la calle mediante una programación de 72 actividades dirigidas a todos los públicos, con especial atención a las familias y a los más jóvenes.

Según ha indicado la Onubense en una nota, más de 300 investigadores de prácticamente todas las áreas de conocimiento de la UHU participarán en esta cita para acercar a la ciudadanía el trabajo que se desarrolla en los laboratorios, centros, facultades y grupos de investigación de la universidad onubense a través de experimentos, talleres, demostraciones, visitas, actividades participativas y propuestas lúdicas.

El rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, ha subrayado el carácter europeo y ciudadano de esta iniciativa, cuyo objetivo es reivindicar que "la ciencia es patrimonio de la ciudadanía, patrimonio de la sociedad", que participa en su financiación a través de las instituciones públicas y, por tanto, debe poder conocerla y participar en ella.

En este sentido, ha señalado que la institución pretende "sacar esa ciencia a la calle" para que los vecinos entiendan que el conocimiento "les pertenece, les involucra y en el que pueden participar".

Rodríguez ha destacado la dimensión transversal de la programación, que abarca desde ciencias experimentales y tecnológicas hasta humanidades. Según ha remarcado, aunque se trata de una sociedad del conocimiento y tecnológica, el saber creado en las facultades de humanidades "debe servir para que esa ciudadanía aprenda a reconocer mejor la realidad que les rodea y sea capaz de asumir de una manera crítica toda la información que le llega".

NUEVA DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS

La principal novedad de esta edición radicará en la nueva concepción y distribución de los espacios del Campus de El Carmen. Aunque el Boulevard y la carpa central seguirán siendo puntos de encuentro destacados, la programación se extenderá a diferentes zonas del campus y permitirá acceder a edificios e instalaciones universitarias habitualmente vinculadas a la actividad académica interna.

Entre los recintos que abrirán sus puertas figuran la Biblioteca Universitaria; el Museo Pedagógico; el Aula-Museo de Geología; los centros de investigación CIQSO y Cites --que mostrarán parte de sus desarrollos en productos químicos sostenibles o hidrógeno verde--; la Cabina de Control de Calidad del Aire; el edificio Galileo o la Escuela Superior de Ingeniería.

Por su parte, la vicerrectora de Transferencia y Desarrollo Territorial, María Reyes Sánchez, ha hecho hincapié en la doble responsabilidad de la Universidad: la formación de profesionales y la generación de conocimiento para el desarrollo económico y social. A su juicio, este evento es una oportunidad para exhibir investigaciones que van desde la sostenibilidad o la gestión de residuos mineros hasta proyectos de carácter social y tecnológico.

En esta línea, el director de Cátedras Externas de la UHU, David Toscano Pardo, ha valorado el programa como un apoyo clave para la transferencia, la formación y la divulgación, resaltando que la participación de las cátedras externas permite dar visibilidad a la transferencia del conocimiento que se realiza en el seno de la universidad.

Asimismo, el director de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la UHU, Alberto Palma, ha resaltado que la Noche de los Investigadores constituye "el mayor evento divulgativo" de la entidad y ha puesto en valor el carácter familiar y participativo de una jornada que aspira a reunir a miles de personas.

Palma ha recordado que las 72 actividades se complementan con preeventos y acciones en días previos tanto en centros educativos como en distintos municipios.

ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA

La oferta divulgativa abordará áreas como la biodiversidad marina, la salud, las matemáticas, la química, la acuicultura, la dendrocronología o la prevención de riesgos, incorporando talleres sobre reconocimiento de aromas y genes, fluidos "mágicos", lubricantes sostenibles, memoria histórica o astroemociones.

La programación descentralizada llevará propuestas a localidades de la provincia como Isla Cristina --con un taller sobre ciencia y tecnología para reducir el riesgo sísmico y tsunamis-- o Aljaraque --con iniciativas enfocadas en robótica y acuicultura--, además de recorridos sobre la memoria histórica LGTBIQ+ en los entornos de la antigua cárcel de Huelva.

Por su parte, la delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Universidad, Industria, Energía, Minas e Innovación de la Junta de Andalucía en Huelva, Lucía Núñez Sánchez, ha resaltado el valor de esta cita para despertar vocaciones científicas en los jóvenes al permitirles interactuar directamente con el personal investigador en los laboratorios.

La Noche Europea de l@s Investigador@s es una iniciativa financiada por la Comisión Europea dentro de las acciones Marie Sklodowska-Curie del programa Horizonte Europa.

En Andalucía está coordinada por la Fundación Descubre y cuenta en Huelva con la colaboración del Ayuntamiento, la Diputación Provincial, la Delegación Territorial de Educación, el Consejo Social de la UHU, Aguas de Huelva, Aiqbe, la Asociación Española Contra el Cáncer y el Centro de Prevención de Riesgos Laborales, entre otros organismos.