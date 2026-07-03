La Universidad de Huelva entrega los Premios a la Excelencia Investigadora 'José Luis García Palacios'

Entrega de la V edición de los Premios a la Excelencia Investigadora 'José Luis García Palacios'. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva ha celebrado en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo la entrega de la V edición de los Premios a la Excelencia Investigadora 'José Luis García Palacios', una iniciativa impulsada por la Cátedra Caja Rural del Sur de Empresa Familiar que reconoce la trayectoria de investigadores cuya labor destaca tanto por la calidad científica como por su capacidad para transferir conocimiento a la sociedad.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, durante el acto también se hizo entrega de los Premios a los Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster de la Cátedra, que alcanzan este año su sexta edición.

En esta convocatoria, los galardonados por su trayectoria investigadora han sido el catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática y director del Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad (CITES), José Manuel Andújar Márquez, en el Área de Ciencias y Tecnología, y el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad Enrique Bonsón Ponte, en el Área de Ciencias Sociales y Humanidades.

El rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, ha destacado durante su intervención que estos premios "representan el compromiso de la institución con una de sus principales misiones como universidad pública: generar conocimiento y ponerlo al servicio de la sociedad".

En este sentido, ha subrayado que "la investigación y la transferencia constituyen dos pilares inseparables de la actividad universitaria y agradeció el trabajo de quienes, desde la comunidad investigadora, contribuyen diariamente a cumplir esa responsabilidad".

Asimismo, ha indicado que estos galardones rinden homenaje a la figura de José Luis García Palacios, quien fuera presidente del Consejo Social de la Universidad de Huelva, y "simbolizan el reconocimiento a carreras profesionales que representan la excelencia investigadora y su impacto sobre el tejido social y productivo".

Por su parte, el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García Palacios Álvarez, ha puesto en valor el significado de unos premios que "se han consolidado como una de las citas más relevantes de la entidad". "Reconocer el talento, el esfuerzo y la dedicación de investigadores y estudiantes supone contribuir a crear referentes para la sociedad, visibilizando ejemplos de excelencia que inspiran a las nuevas generaciones y refuerzan la cultura del conocimiento".

La vicerrectora de Transferencia y Desarrollo Territorial de la Universidad de Huelva, María Reyes Sánchez, ha calificado la jornada como "un día de enhorabuena", al reunir tanto el reconocimiento a dos referentes de la investigación universitaria como a los estudiantes que han desarrollado los mejores trabajos académicos del curso.

La vicerrectora ha destacado además que estos premios "reflejan el valor de la colaboración público-privada y el papel que desempeña la Cátedra Caja Rural del Sur de Empresa Familiar en la promoción de la formación, la innovación y la transferencia del conocimiento hacia el entorno empresarial".

En este sentido, ha señalado que la colaboración entre la Universidad y la Fundación Caja Rural del Sur se mantiene de forma continuada a través de múltiples iniciativas que fortalecen la conexión entre la institución académica y la sociedad.

Los investigadores distinguidos coincidieron en señalar el "valor especial" que supone recibir este reconocimiento en su propia universidad. José Manuel Andújar ha afirmado sentirse "especialmente agradecido" por recibir un premio en su "tierra", en su "casa" y en su "universidad", destacando además que "los logros científicos nunca son individuales, sino el resultado del trabajo compartido de equipos de investigación altamente comprometidos".

En la misma línea, Enrique Bonsón ha expresado su satisfacción por un reconocimiento que considera "fruto del esfuerzo colectivo desarrollado durante años junto a doctorandos, investigadores y colaboradores nacionales e internacionales".

Para el catedrático, ser distinguido por la propia institución en la que ha desarrollado su carrera profesional representa "un motivo de especial orgullo".

TRABAJOS FIN DE GRADO Y FIN DE MÁSTER

Durante el acto también fueron reconocidos los mejores Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster de la Cátedra Caja Rural del Sur de Empresa Familiar. El primer premio al mejor Trabajo Fin de Grado ha recaído en Francisco Javier Vargas Vázquez por el estudio 'Estrategias de Internacionalización y Competitividad en la Industria Cárnica de Huelva: Un Análisis Económico y de Gobernanza'.

El segundo premio fue para Elena Santana Toscano, autora del trabajo 'Digitalización y mejora de procesos en una microempresa del sector eléctrico: Análisis estratégico y propuesta de innovación en Electricidad Santana de Lepe S.L.'.

En la categoría de Trabajos Fin de Máster, el primer premio fue concedido a Víctor Gutiérrez Martínez por la investigación 'Machine Learning for Corporate Valuation: Predicting Multiples in the Spanish Stock Market'. El segundo premio, concedido ex aequo, reconoció los trabajos de Daniela Gómez Cabal, 'Heterogeneity of Self- Employment in Europe: An Analysis of Dependence and Autonomy', y Yasmine Christiana Rosu Rosu, autora de 'Inserción Laboral y Transformación Digital de Futbolistas Profesionales tras su Retirada: Desafíos y Nuevas Oportunidades'.

En representación del alumnado premiado, Daniela Gómez agradeció el respaldo de la Universidad de Huelva y de la Fundación Caja Rural del Sur, asegurando que "este reconocimiento constituye una importante motivación para continuar investigando y una forma de poner en valor el esfuerzo realizado conjuntamente con el profesorado que dirige estos trabajos".