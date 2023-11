La Universidad de Huelva felicita a la catedrática Encarnación Lemus por su Premio Nacional de Historia de España 2023

La obra galardonada lleva por título 'Ellas: Las estudiantes de la Residencia de Señoritas'



La Universidad de Huelva (UHU) ha trasladado su felicitación a Encarnación Lemus López, catedrática de Historia Contemporánea y profesora de Historia de la UHU, que ha sido distinguida con el Premio Nacional de Historia de España 2023, por su obra 'Ellas: Las estudiantes de la Residencia de Señoritas'.

Como se ha señalado desde el Ministerio de Cultura y Deporte, el jurado del certamen ha destacado su "mirada renovada sobre una de las instituciones clave en la incorporación de las mujeres al proceso de modernización social de España", tal como destaca la UHU en una nota de prensa.

La rectora de la UHU, María Antonia Peña, ha expresado "que hoy es un día importante para la Universidad de Huelva porque nuestra compañera Encarnación Lemus ha obtenido el reconocimiento máximo de nuestra disciplina de Historia, así que estamos de enhorabuena. Quiero felicitar a mi compañera y amiga porque creo que esto no solo reconoce las bondades de su libro sino también toda una trayectoria excelente en el campo de la investigación histórica".

Para la rectora, que ha formado parte del jurado como vocal en representación de la Asociación de Historia Contemporánea (AHC), se trata de un reconocimiento merecido por lo que supone esta obra para conocer el papel que tuvo la Residencia de Estudiantes a principios del siglo XX, "en especial para la educación femenina y empoderamiento de las mujeres, que fueron pioneras en el mundo de las ciencias, la investigación y las humanidades".

Peña ha señalado que su obra "profundiza en una de las conquistas más importantes de principios del siglo XX, concretamente en 1910, cuando se levantó la restricción para que las mujeres españolas pudieran ingresar

oficialmente en todos los niveles de la educación, concediéndoles por tanto la libertad de acceso a la Educación Superior".

Auspiciada por la Institución Libre de Enseñanza, este centro propició la llegada a Madrid de una gran cantidad de estudiantes procedentes de todos los puntos de España, que tendrían la oportunidad de estudiar en la Universidad Central. Por ello, fue la residencia de numerosos artistas de la Edad de Plata.

Concha Méndez, Maruja Mayo, María Zambrano o Zenobia Camprubí fueron algunas de las estudiantes que pasaron por la Residencia de Estudiantes, aunque también cabe resaltar a mujeres como Loreto Tapias y Matutina Rodríguez, pioneras como las primeras médicas que se colegian en el Colegio de Médicos de Huelva. Asimismo, por esta residencia pasaría Cecilia García de la Cosa, que aprobó las oposiciones como médico de la Marina Mercante, o la onubense María García Escalera, una de las primeras médicas de España, que abrió en Huelva la primera clínica ginecológica de Andalucía.

RECONOCIMIENTO DEL JURADO

El jurado del Premio Nacional de Historia de España también ha puesto de relieve que la obra de Encarnación Lemus "es una biografía coral, escrita con gran elegancia y con un enfoque original. Un retrato generacional y socioprofesional de aquellas españolas que protagonizaron una auténtica revolución. Mujeres que rompieron moldes, nutriendo las primeras vanguardias de profesiones hasta entonces vetadas a la presencia femenina".

"Con un enorme esfuerzo documental y apoyándose en fuentes alternativas, argumenta el jurado, Encarnación Lemus deja que tomen la voz las auténticas protagonistas, 1.300 mujeres que en su mayoría llegaron a Madrid de otras partes de España para comenzar una verdadera transformación social y cultural".

Por su parte, Encarnación Lemus ha manifestado sentirse "muy feliz tanto a nivel personal como académico por este premio que es un reconocimiento a casi 35 años de trabajo. Siempre he pensado que los universitarios somos responsables de que se nos conozca poco fuera porque no hacemos el esfuerzo de difundir nuestro trabajo final". Por eso, de alguna manera con este premio "me siento reconfortada porque contribuye a que ese trabajo de la Universidad también se conozca fuera de ella".