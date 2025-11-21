La Universidad de Huelva y Pronamic crean la Cátedra de Inteligencia Artificial Aplicada a los Sectores Productivos

HUELVA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) y la empresa Pronamic Ingenieros Informáticos han firmado un convenio de colaboración para la creación de la Cátedra Pronamic de Inteligencia Artificial Aplicada a los Sectores Productivos, Universidad de Huelva, un nuevo espacio de cooperación público-privada destinado a promover la investigación, la formación y la transferencia tecnológica en el ámbito de la inteligencia artificial (IA) y su aplicación práctica al tejido productivo de la provincia.

El acuerdo ha sido suscrito por el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez Quintero, y el CEO de Pronamic, Juan Manuel Macías Gómez, en un acto celebrado en el Rectorado de la Onubense, según ha indicado la misma en una nota.

La nueva cátedra nace con el objetivo de !impulsar la adopción ética, sostenible y eficiente" de la inteligencia artificial en sectores estratégicos de la provincia --como el agroalimentario, el industrial o el portuario--, favoreciendo la transferencia del conocimiento universitario hacia las empresas y administraciones públicas.

Entre sus principales líneas de actuación se incluyen la creación del Observatorio de IA de los Sectores Productivos, que analizará tendencias, necesidades tecnológicas y casos de uso en el entorno económico onubense; el desarrollo de proyectos de investigación aplicada y transferencia de conocimiento, orientados a la digitalización y la mejora de la productividad; la formación especializada y desarrollo de talento, mediante becas, trabajos fin de grado y máster, doctorados industriales y microcredenciales.

También el fomento del emprendimiento tecnológico, con la organización de hackathones y retos sectoriales que promuevan soluciones innovadoras basadas en IA; las acciones de divulgación y cultura tecnológica, como jornadas, seminarios y publicaciones que acerquen la inteligencia artificial a la ciudadanía.

El convenio establece una dotación anual de 30.000 euros por parte de Pronamic, destinados a financiar las actividades de la Cátedra y, en especial, los proyectos de investigación aplicada que permitan trasladar la inteligencia artificial a casos de uso reales dentro del tejido económico y social de la provincia.

En este caso, se trata de una cátedra con un enfoque "especialmente innovador", orientada a afrontar uno de los grandes retos actuales como es la irrupción de tecnologías emergentes y disruptivas como la inteligencia artificial y los modelos generativos de lenguaje. La Cátedra Pronamic "permitirá analizar, financiar y desarrollar proyectos que apliquen estas tecnologías directamente a los procesos productivos, desde el sector agrícola hasta el industrial o portuario, buscando siempre la mejora de la competitividad y la sostenibilidad", ha señalado el rector.

Por su parte, el CEO de Pronamic subrayó la "oportunidad" que supone este acuerdo para el ecosistema tecnológico y empresarial de la provincia. "Estamos muy ilusionados con el inicio de esta Cátedra, que aspira a reunir a todos los actores implicados para conocer qué se está haciendo con la inteligencia artificial, qué se puede hacer y qué se necesita para avanzar. Queremos impulsar proyectos piloto que sean realmente útiles y generen valor en las empresas y en la sociedad", ha señalado.

La colaboración con Pronamic --empresa con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de plataformas tecnológicas avanzadas bajo el modelo SaaS-- permitirá conectar el "talento" universitario con las demandas "reales" del tejido productivo, "favoreciendo la creación de soluciones basadas en inteligencia artificial que contribuyan al crecimiento económico, la eficiencia y la sostenibilidad".

Con esta nueva cátedra, la Universidad de Huelva "refuerza su compromiso con el desarrollo sostenible y la innovación tecnológica en la provincia, consolidando su papel como motor de conocimiento y agente transformador del territorio".

PROYECTO EUROPEO +PINE

De otro lado, la Universidad de Huelva ha informado de que forma parte del proyecto europeo +PiNE | Positive Parenting & Inclusive Non-Violent Education in an Innovative Environment, una iniciativa financiada por el programa Erasmus+, Acción Clave 2-Asociaciones de Cooperación en Educación de Personas Adultas.

En este sentido, +PiNE busca "mejorar las competencias en educación inclusiva, ampliar el acceso a una formación de calidad y fortalecer el apoyo a las familias mediante recursos educativos innovadores". La UHU participa en esta alianza internacional a través de los profesores Macarena Romero Martín, Juan Diego Ramos Pichardo, Manuela Fernández Borrero y Emilia Isabel Martins Teixeira da Costa, "con el compromiso de contribuir a la creación de entornos educativos más inclusivos y respetuosos".

Entre los resultados esperados se encuentran la mejora de competencias en educación inclusiva, el aumento del acceso a una formación de calidad y el fortalecimiento del apoyo a las familias mediante recursos educativos innovadores.