La Universidad de Huelva sitúa a ocho investigadores entre los más citados del mundo en 2025

Imagen de archivo. - UHU

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) tiene en su comunidad científica a investigadores que se encuentran entre los más citados del mundo y, por lo tanto, "entre los más influyentes y con más impacto en sus áreas de conocimiento", como se vuelve a reflejar en el 'Ranking of the World Scientists: World's Top 2% Scientists' que publica cada año la Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).

En este ranking, en el que se encuentra el selecto grupo del 2% de los más citados en su categoría en el año 2025, se encuentran hasta ocho investigadores de la Onubense, concretamente Pedro R. Olivares, Juan Gómez Salgado, José Luis Gómez Ariza, Enrique Bonsón, José Manuel Andújar Márquez y Miguel Montoro Girona, tal y como ha destacado la Universidad en una nota de prensa.

Además, el ranking, conocido como ranking de Stanford, también renueva cada año el listado de los más citados en toda su trayectoria profesional, en el que en esta ocasión aparecen cinco investigadores de la Universidad de Huelva, uno más que en el año anterior.

Además de Uwe Pischel, catedrático de Química Orgánica; José Luis Gómez Ariza, catedrático de Química Analítica; José Manuel Andújar, catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática, e Ignacio Aguaded, catedrático de Educación y Comunicación, que ya aparecían el año anterior, se suma ahora Pedro R.Olivares profesor titular del área de didáctica y expresión corporal.

El ranking de Stanford es uno de los rankings "de más prestigio a nivel internacional" y engloba a más de 200.000 investigadores de una veintena de campos científicos, que son incluidos en una clasificación realizada sobre datos bibliométricos a través de la base de datos Scopus, una de las más importantes en citas y resúmenes de artículos, revisada por pares.

Desde el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Huelva han trasladado su felicitación a los investigadores de la Onubense incluidos en este prestigioso ranking, que es coordinado por John Ioannidis (Universidad de Stanford) y publicado por Elsevier.