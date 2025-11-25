Una veintena de equipos nacionales e internacionales de jugger participan este fin de semana en XI Autumn Cup en Huelva

Presentación en la Diputación de Huelva de la XI Autumn Cup 2025-2026. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de equipos nacionales e internacionales participarán este fin de semana en la XI Autumn Cup 2025-2026, el torneo de otoño de Jugger, que se disputará en Palos de la Frontera. El municipio acoge por tercer año consecutivo este torneo que en esta ocasión contará con la presencia de jugadores procedentes de Alemania y Hong Kong.

Según informa la Diputación en una nota de prensa, el diputado de Deportes, Juan Daniel Romero, junto con el presidente del club deportivo Jugger Huelva, organizador del torneo, Federico Vaz, así como su vicepresidente, Daniel Argüello, han presentado esta edición de un torneo que se está consolidando en el calendario nacional.

En este sentido, Juan Daniel Romero ha destacado el trabajo que viene realizando el club deportivo Jugger de Huelva, ya que por el nivel de los equipos asistentes habrá un sistema de torneo "bastante dinámico", con la presencia de equipos extranjeros y "aumentando el nivel del torneo".

"Desde la Diputación de Huelva apoyamos todas estas iniciativas que sigan creando riqueza deportiva, cultural y turística para nuestra provincia", ha indicado.

Por su parte, el presidente del club deportivo Jugger Huelva, Federico Vaz, ha asegurado que "se trata, sin lugar a dudas, de la edición con más nivel de cuantas se han celebrado en Palos de la Frontera, tanto por el número de participantes como por la calidad de los equipos".

En este sentido, ha confirmado la presencia de equipos procedentes de casi todas las provincias andaluzas, junto con equipos de Murcia, Castilla-León, Madrid, Asturias, Cataluña y las Islas Baleares, además de los ya mencionados de Alemania y Hong Kong.

El jugger, como ha recordado Daniel Argüello, vicepresidente del club, es un deporte mixto, en equipo de cinco contra cinco, basado en elementos de rugby, hockey y esgrima, creado en Alemania en 1989. En cada equipo, cuatro jugadores portan un stick acolchado que sirve para eliminar a los adversarios durante un determinado número de intervalos o 'piedras' marcados por un altavoz. El quinto jugador es el único que puede llevar la pelota de juego a la base rival para anotar punto, por lo que los otros cuatro deben escoltarle hasta la meta a la vez que defienden su portería.

Las dimensiones del campo son las mismas que en fútbol sala a diferencia de que las esquinas están recortadas y las porterías son una pequeña base en el suelo.