Ventana Cinéfila acerca el cine a las aulas por séptimo año con una nueva selección de películas

Imagen de '¡Hola, Frida!', de Karine Vézina y André Kadi. - FESTIVAL DE HUELVA DE CINE IBEROAMERICANO

HUELVA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Por séptima edición consecutiva, el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), el Festival de Sitges, el Festival de Sevilla y el Festival de Málaga, reunidos bajo la coordinadora ProFestivales21, en colaboración con la plataforma Filmin, vuelven a fomentar la formación cinematográfica de los jóvenes espectadores a través del canal online Ventana Cinéfila.

Según ha indicado en una nota de prensa, la iniciativa, dirigida a centros educativos, ofrece una selección de películas internacionales de reciente producción que permite acercar el cine a las aulas y favorecer la formación de nuevos espectadores.

Los centros educativos podrán inscribirse del 15 de septiembre al 27 de noviembre para participar en esta nueva edición en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCDti1FK4sovkDf_gn... .

El proyecto ofrece al alumnado la oportunidad de descubrir una programación de largometrajes y cortometrajes seleccionada y consensuada por los programadores de cinco de los festivales más importantes de España. La elección de los títulos tiene en cuenta, además de su calidad cinematográfica, el equilibrio temático y estético y su adecuación a las distintas edades de los alumnos. La actividad se desarrollará del 15 de octubre al 30 de noviembre.

Cada centro escolar recibirá también una completa guía didáctica de cada título para que el profesorado pueda enriquecer el debate en clase antes y después del visionado, así como trabajar en profundidad y de manera transversal diferentes materias. Las proyecciones contarán con una presentación grabada de los programadores que ofrecerá claves sobre las películas y pondrá en valor cada uno de los títulos.

Desde su puesta en marcha en 2020, Ventana Cinéfila ha programado 45 largometrajes y 70 cortometrajes, tanto de animación como de imagen real, de temáticas muy diversas y de actualidad social en cada momento. En 2025, el programa alcanzó a 319.587 espectadores de Primaria, ESO y Bachillerato, con la participación de 900 centros educativos de Andalucía, Castilla y León y Cataluña y 1.727 docentes inscritos.

TÍTULOS SELECCIONADOS EN VENTANA CINÉFILA

La programación de Ventana Cinéfila incluye este año seis largometrajes y tres programas de cortometrajes dirigidos a alumnos de distintas edades. Las películas abordan cuestiones relacionadas con el crecimiento personal, la imaginación, la búsqueda de un camino propio, las relaciones con los demás y algunas de las realidades sociales que forman parte del mundo contemporáneo.

'La receta perfecta', de Louise Courvoisier, sigue a un joven que, tras la muerte de su padre, debe asumir nuevas responsabilidades y cuidar de su hermana pequeña; mientras que 'Un futuro brillante', de Lucía Garibaldi, plantea desde la ciencia ficción las expectativas depositadas sobre los jóvenes y el derecho a decidir qué futuro desean para sí mismos.

Desde un registro muy diferente, 'El salto', de Benito Zambrano, aborda las migraciones y las fronteras a través de Ibrahim, que intenta regresar a España después de ser deportado a Guinea, su país natal, y recuperar la vida que había construido en Madrid. La película propone acercarse a esta realidad desde las historias personales que existen detrás de las imágenes y cifras habituales de los medios de comunicación.

La curiosidad y el descubrimiento protagonizan las propuestas de animación '¡Hola, Frida!', de Karine Vézina y André Kadi, y 'Mary Anning y la playa de los dinosaurios', de Marcel Barelli. La primera recupera la infancia de Frida Kahlo y su capacidad para transformar las dificultades a través de la creatividad; la segunda se acerca a la figura pionera de la paleontología. A ellas se suma 'Anzu, gato fantasma', de Yôko Kuno y Nobuhiro Yamashita, una aventura en la que el humor y el folclore japonés acompañan a una niña en su deseo de reencontrarse con su madre fallecida.

La selección de cortometrajes dirigida a los más pequeños (mayores de cinco años) recurre a distintas técnicas de animación para contar historias atravesadas por la imaginación, la cooperación, la confianza y la superación de los prejuicios. Sus protagonistas se enfrentan a mundos desconocidos, persiguen sueños, vencen miedos o descubren nuevas formas de relacionarse con quienes les rodean.

La propuesta para alumnado a partir de diez años aborda cuestiones vinculadas con la identidad, la amistad, la violencia, la responsabilidad y las expectativas que los demás depositan sobre nosotros. A través de historias muy diferentes, las películas invitan también a cuestionar las primeras impresiones y a reflexionar sobre cómo construimos nuestra mirada sobre los demás.

Por su parte, la selección de cortometrajes para mayores de 13 años se acerca a realidades más complejas y contemporáneas, como las consecuencias de la guerra, la violencia sexual, las barreras asociadas a la sordera o la influencia de las redes sociales y de determinados modelos de éxito sobre las aspiraciones juveniles. En conjunto, proponen mirar más allá de lo evidente y atender a las circunstancias personales y sociales que condicionan las decisiones de sus protagonistas.