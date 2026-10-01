El VI encuentro literario 'Huelva Romántica' reunirá en Punta Umbría (Huelva) a 40 autoras del género

Cartel del VI Encuentro de Novela Romántica 'Huelva Romántica'. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 1 (EUROPA PRESS)

Punta Umbría (Huelva) acogerá el viernes 2 y el sábado 3 de octubre el VI Encuentro de Novela Romántica 'Huelva Romántica', una cita literaria que reunirá en la Sala Polivalente del Centro Cultural de la localidad a más de 40 autoras vinculadas al género.

El evento, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Punta Umbría, se desarrollará bajo el lema 'Historias que nos unen' y ofrecerá un amplio programa con mesas literarias, firmas de libros, sorteos y actividades de convivencia entre escritoras y lectoras, según ha informado el Consistorio en una nota.

La programación dará comienzo el viernes a las 16,00 horas con la entrega de acreditaciones y un recibimiento con café y dulces. A las 17,00 horas se llevará a cabo la apertura oficial a cargo de las organizadoras, seguida de la intervención de la madrina de la jornada, Rocío Gallego, y diversas mesas de debate.

Durante la tarde del viernes intervendrán autoras como Gloria Carrasco, Natalia Gómez, Guadalupe Gallego, Laura Palacios, Katherine Loug, Xiara, Anabel Bzex, Jana V. Moreno, Helena Sivianes, Reme Pérez, Margarita B. Sáinz y Fátima Tirado. La jornada concluirá a las 20,00 horas con un sorteo y una sesión de firma de libros entre las 20,15 y las 21,15 horas.

Por su parte, el programa del sábado 3 de octubre arrancará a las 09,30 horas y contará a las 10,15 horas con la participación de la madrina del día, Maca Ferreira. A lo largo de la mañana participarán en las diferentes mesas Miranda Bouzo, Edine Connors, Marta Monroy, Cintia Santiago, Pilar Couso, Eva M. Saladrigas, Dani Vera, Raquel Silva, Fanny Koma, Maca Oremor y Esperanza Mancera. Tras un almuerzo de convivencia, la tarde incluirá la presencia de una madrina sorpresa.

La actividad se reanudará a las 16,45 horas con intervenciones de escritoras como S. J. García, Cris Blackpearl, Elena Garquín, Anabel Queen, Antonia Mª Chico Lobato, Dama Beltrán, Mabel Díaz, Elizabeth Bermúdez y Estrella Correa. Asimismo, tras un photocall, la jornada vespertina completará sus contenidos a partir de las 19,30 horas con la mesa integrada por Veca Grace, Marena Hope, Cristina Iriarte, Lucía C. Iglesias y Alba Gustos.

El cierre del evento tendrá lugar a las 20,15 horas con la revelación de la portada ganadora, sorteos y una última firma de ejemplares de 20,30 a 21,15 horas.

En total, esta sexta edición reunirá a un nutrido elenco de autoras confirmadas entre las que figuran también María Laso, Eva García Carrión, Mary Fort, Rania Said, Elisa Martínez, Kress y Noelia Zamudio, entre otras participantes.

Desde la organización han destacado el carácter "abierto y participativo" de esta iniciativa, que busca poner en valor la literatura romántica y posicionar a Punta Umbría como punto de encuentro de referencia para las personas aficionadas al género.