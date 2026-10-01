Moreno anuncia bonificación al 99% en herencia de vivienda habitual entre hermanos, que beneficiará a 3.500 ciudadanos

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, este jueves, en el Pleno del Parlamento - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves que el proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2027 que llegará al Parlamento a finales de este mes incorporara una nueva bajada del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) entre hermanos para vivienda habitual. Así, el impuesto por la vivienda habitual que hereda un hermano de otro (o recibe en donación) se va a bonificar al 99%, "lo que en la práctica es eliminarlo".

Así lo ha expresado Juanma Moreno ante el Pleno del Parlamento, durante su debate con el portavoz del Grupo Vox, Javier Cortes, en la sesión de control.

Según han trasladado fuentes de la Junta, se prevé que unos 3.500 andaluces se beneficien de esta medida. Será para hermanos que dejan en herencia o donan su vivienda a otro hermano, siempre que sea la residencia habitual del que recibe el inmueble.

Esta media es una forma más de ayudar a que en Andalucía ya no sea un "lujo heredar y que no se tenga que renunciar a herencias por los elevados impuestos, como ocurría con las administraciones socialistas", según las mismas fuentes.

En Andalucía ya está bonificado al 99% el del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para herencias y donaciones entre padres e hijos y cónyuges.

El presidente ha manifestado que es evidente que una mayoría de ciudadanos reclama de una manera muy clara y nítida, especialmente las clases medias, una "presión fiscal menos asfixiante de la que desgraciadamente sufrimos", sobre todo, porque el Gobierno central "ha cogido un camino y una dirección claramente equivocada, la de una voracidad recaudatoria como nunca", y que ha "perjudicado" especialmente a las clases medias y trabajadoras.

"Hay que pagar impuestos por supuesto, pero no pagar impuestos al nivel tan alto a donde nos ha llevado el Gobierno del señor Sánchez", según Juanma Moreno, quien ha señalado que ante esta situación, la Junta va a seguir bajando la presión fiscal en el margen de sus competencias para que los andaluces tengan más dinero en sus bolsillos y para gastar o para destinar a lo que ellos libremente quieran decidir y para que el tejido productivo tenga más capacidad de invertir y de contratar a más trabajadores.

Ha señalado que su gobierno ha tratado de revertir el "infierno fiscal" que los anteriores ejecutivos dejaron "como herencia", acometiendo siete rebajas fiscales. Los presupuestos andaluces de 2027, los primeros tras el pacto de gobierno entre PP-A y Vox, también recogerán nuevas rebajas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda, como ya se anunció la pasada semana y que beneficiarán a casi 147.000 andaluces.

Así, los Presupuestos autonómicos de 2027 incluirán ya una rebaja del tipo general del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que pasa del 7 al 6,75%, mientras que se eleva el límite del precio de vivienda para los tipos reducidos y superreducido de 150.000 a 200.000 euros.

También se va a incrementar hasta 200.000 euros el límite del tipo reducido del 6%, actualmente vigente en la adquisición de inmuebles destinados a vivienda habitual de hasta 150.000 euros. Se aumentará hasta los 200.000 euros por vivienda el límite súper reducido del 3,5% al que se podían acoger los colectivos con más dificultades de acceso a la vivienda, como los menores de 35 años, las víctimas de violencia de género, las víctimas de terrorismo o también los residentes en municipios con riesgo de despoblación. En el caso de personas con discapacidad y familias numerosas, el límite de la vivienda será de 300.000 euros.

"Frente a gobiernos que quieren meternos la mano en el bolsillo de manera permanente y llevar a la asfixia al sistema productivo, tenemos que generar auxilio a nuestras clases medias y trabajadoras", ha indicado Juanma Moreno.

Ha manifestado que entre los objetivos de los Presupuestos de 2027 se encuentran contribuir a mejorar el acceso a la vivienda, impulsar el tejido productivo y seguir fortaleciendo la sanidad, la dependencia y la educación.

"En definitiva, cumplimos y como hay que cumplir, con las cuentas claras y con una Ley de Presupuestos que se trae al Parlamento para debatirla", ha señalado Juanma Moreno, quien ha criticado que el Gobierno central sea "incapaz" de presentar Presupuestos Generales del Estado en las Cortes Generales.

Por su parte, el portavoz de Vox ha manifestado que ante la "inflación desbocada" en España, el aumento del precio de la energía o del carburante y ante la posible subida de los tipos de interés, Andalucía tiene "una oportunidad histórica" tras el pacto de gobierno entre PP-A y Vox (que supone una mayoría de 68 diputados en el Parlamento) de poner la administración al servicio de los andaluces y de alejarse del modelo socialista que representa María Jesús Montero, "que ponía a los andaluces al servicio de los vicios y de las corruptelas" del PSOE-A.

Se ha referido a las bajadas de impuestos que se recogen en el pacto de gobierno entre PP-A y Vox para subir el poder adquisitivo y la capacidad de ahorro de todos los andaluces y de las que "debemos sentirnos orgullosos". Además de bajadas en el tramo autonómico del IRPF, según ha dicho, se van a bajar impuestos para facilitar el acceso a la vivienda en el marco de las competencias de la administración andaluza.

"No son titulares, son medidas, fruto de un acuerdo entre PP-A y Vox que priorizan a las familias andaluzas antes que a los que entran de manera ilegal", ha señalado Cortés, dirigiéndose a las bancadas de los partidos de izquierda.