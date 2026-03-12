Víctimas de Adamuz se manifiestan en Huelva el 20 de marzo en memoria de fallecidos y para exigir "la verdad"

Archivo - Uno de los vagones del Iryo accidentado en Adamuz. - Europa Press - Archivo

HUELVA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz ha convocado en Huelva una manifestación para el viernes, 20 de marzo, a las 18,00 horas, en memoria de los fallecidos y "por la seguridad ferroviaria" y para que "se conozca toda la verdad sobre lo sucedido". Además, desde la entidad han animado a la ciudadanía a participar en la movilización.

Según ha indicado la asociación en una nota de prensa, la manifestación se iniciará en la estación de tren de Huelva y finalizará en la plaza de las Monjas, donde se procederá a la lectura de un manifiesto.

Así, la asociación ha explicado que esta movilización tiene como objetivo rendir homenaje y mantener viva la memoria de las víctimas del descarrilamiento ocurrido en Adamuz, así como reiterar su "firme exigencia" de que "se conozca toda la verdad sobre lo sucedido".

"Las familias y afectados seguimos reclamando transparencia, responsabilidades y garantías de que un accidente de estas características no vuelva a repetirse", ha abundado.

Asimismo, la asociación ha señalado que la manifestación será "un acto pacífico, abierto a toda la ciudadanía, asociaciones y colectivos que deseen sumarse a esta causa", que no es solo suya, "sino de toda la sociedad".

"La seguridad ferroviaria es una cuestión que afecta directamente a miles de ciudadanos que utilizan el tren cada día. Desde la Asociación hacemos un llamamiento a la participación activa y solidaria de los onubenses. Su apoyo es fundamental para reforzar nuestra petición de justicia, verdad y mejoras reales en la seguridad del transporte ferroviario. Porque la memoria de las víctimas merece respeto. Porque la verdad es un derecho. Porque la seguridad no es negociable", finaliza el comunicado.