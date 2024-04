Villamandos insiste en que el Plan de Infraestructura se ha aprobado desde el "consenso" del modelo de financiación

HUELVA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha insistido este miércoles que el Plan de Infraestructura para las universidades públicas se ha aprobado desde el "consenso" del modelo de financiación y del Consejo Andaluz de Universidades (CAU), toda vez que ha remarcado que la dotación inicial de 80 millones es uno de los tres ejes del plan.

Así ha respondido el consejero, a pregunta de los periodistas antes de la constitución de la Comisión Provincial de Emprendimiento de Huelva, al comunicado emitido por las universidades públicas de Andalucía en el que han calificado de "insuficiente" el plan extraordinario de inversiones para infraestructuras aprobado por el Gobierno andaluz y han reclamado "fondos específicos aportados por la Administración autonómica" así como una "planificación integral y plurianual".

En este sentido, el consejero ha señalado que es la "primera vez" que se institucionaliza el uso de remanente por parte de las universidades públicas. "Se han venido usando desde la llegada de Juanma Moreno al gobierno, pero como fruto de la pandemia y para solucionar problemas que había en ese momento, y a partir del nuevo modelo de financiación que aprobamos el año pasado, pues se institucionalizaba el poder usar esos remanentes de una forma ordenada, y donde cada universidad podría usar ese dinero que no se ha gastado en el año", ha detallado.

Así, ha insistido en que esta cuestión fue aprobada en su día por los rectores andaluces en el modelo de financiación y hace una semana se consumó el documento que este martes "se ha aprobado y que ellos lo aprobaron también".

"Es tal el nivel de consenso que hasta el título que tiene el documento fue consensuado y consultado con ellos. Con lo cual, yo entiendo el tema de reclamar, pero que no nos olvidemos que estamos en un ámbito de consenso y de búsqueda de soluciones, que blindamos un uso de un dinero que si no, no se podría usar".

Además, ha explicado que el Plan de Infraestructura tiene tres ejes, por un lado, uno de ellos es esa primera dotación de 80 millones de euros, que es "inmediata", y luego, ha subrayado, que "se ha estado buscando financiación, y ya la hay, para temas de sostenibilidad y de eficiencia energética", además de "otros fondos que podamos poner a disposición, ya sean europeos o propios".

No obstante, el consejero ha incidido en que las universidades andaluzas "tienen un problema mucho mayor grande", en referencia Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), ya que, en su opinión, Andalucía es "maltratada" con esta normativa, ya que "siendo el primer sistema universitario español, se nos concede una financiación para 400 plazas, mientras que a Cataluña, que es el tercer sistema, se le da financiación para 700 plazas".

"Creo que eso es mucho más importante, hablar de esa promoción de las personas, y me gustaría que también los rectores se manifestasen en ese sentido", ha remarcado.