La Virgen de Los Milagros regresa a Palos de la Frontera (Huelva) para presidir los cultos y festejos en su honor

Traslado de la Virgen de los Milagros desde La Rábida hasta Palos de la Frontera. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 6 (EUROPA PRESS)

La Virgen de los Milagros, patrona de Palos de la Frontera (Huelva), ya esta en su municipio después de dejar el pasado 4 de agosto el Monasterio de Santa María de La Rábida para regresar a la Iglesia de San Jorge Mártir, donde permanecerá durante todo el mes de agosto presidiendo los cultos y actos organizados en su honor.

A hombros de los palermos y acompañada por numerosos fieles, la imagen recorrió el camino hasta su parroquia, protagonizando un multitudinario traslado que permitió a vecinos y devotos reencontrarse con su patrona, ha señalado el Ayuntamiento en una nota.

La llegada de la Virgen marca el inicio de un intenso calendario de celebraciones que culminará con la festividad del 15 de agosto y la tradicional Romería de La Rábida, que este año se celebrará del 28 al 31 de agosto, un mes muy especial para Palos de la Frontera ya que durante estas semanas la localidad vive con especial intensidad sus fiestas patronales en torno a la Virgen de los Milagros.

La alcaldesa, Milagros Romero, destacaba la importancia de esta cita para el municipio, señalando que "se inician así nuestras fiestas patronales, con nuestra Madre en casa, arropada por todo su pueblo".

El traslado del pasado 4 de agosto volvió a reflejar la gran devoción que despierta la patrona, congregando a un elevado número de vecinos y visitantes. La jornada comenzó con la celebración de la eucaristía, a las 18.00 horas, en el Monasterio de La Rábida y concluyó bien entrada la madrugada, pasadas la 01.30 horas, con la llegada de la imagen a la Iglesia de San Jorge Mártir.

Con este acto se inicia la programación religiosa previa a las fiestas patronales. Del 5 al 13 de agosto se celebrará la tradicional Novena en honor a la Virgen de los Milagros, que tendrá lugar cada noche, a partir de las 21.00 horas, en la Iglesia de San Jorge. La última jornada incluirá, además, la acogida de nuevos hermanos y una recogida solidaria de alimentos.

El 15 de agosto, día grande de las fiestas, tendrá lugar la Función Principal, a las 12.00 horas, mientras que, por la noche, a partir de las 21.00 horas, la patrona recorrerá las calles de Palos de la Frontera en la esperada procesión que reúne cada año a miles de personas.

Las celebraciones continuarán con la tradicional Romería en honor a Nuestra Señora de los Milagros, que se desarrollará en el entorno de La Rábida entre el 28 al 31 de agosto. Como es habitual, la programación comenzará con el traslado de la imagen desde la parroquia hasta la Ermita de La Rábida, previsto para el viernes 28 de agosto a partir de las 18.00 horas.

Tras la misa romera, la patrona emprenderá el camino hacia el enclave rabideño acompañada por miles de romeros a caballo, en carros, charrets o a pie. Una vez en La Rábida, se dará inicio a un fin de semana de convivencia en los tradicionales ranchos, donde vecinos y visitantes compartirán una de las celebraciones más emblemáticas de la provincia de Huelva.