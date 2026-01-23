La Virgen del Rocío luce un crespón negro por las víctimas del accidente de Adamuz

La Virgen del Rocío. - HERMANDAD MATRIZ DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

La Virgen del Rocío luce desde este jueves un crespón negro en señal de duelo por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), toda vez que ha Hermandad Matriz ha anunciado que organizará en próximas fechas una misa.

Según ha indicado la hermandad en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, a las puertas del fin de semana, en el que varias hermandades harán su Misa Anual ante la Virgen, entre ellas la de Gibraleón, que coincide en el tiempo con la llegada de los difuntos de la tragedia de Adamuz a sus pueblos y ciudades de origen, la Virgen del Rocío luce un crespón negro en señal de duelo y respeto a las víctimas.

"Por ellas, por sus familiares y por los heridos seguimos rezando. Y por todos esos profesionales que han vuelto a dar el do de pecho, y por el pueblo de Adamuz", han señalado.

Además, la Hermandad Matriz de Almonte ha avanzado que organizará en fechas próximas una misa en honor de las víctimas, que hará pública próximamente.