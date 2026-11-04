Vox critica el "abandono ferroviario" de Huelva y exige "soluciones urgentes" tras el accidente de Urda

El candidato de Vox al Congreso de los Diputados por Huelva, Tomás Fernández (centro). - VOX

HUELVA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox al Congreso de los Diputados por Huelva, Tomás Fernández, ha criticado este miércoles en rueda de prensa la "grave situación" que atraviesa el sistema ferroviario español tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo), al tiempo que ha exigido responsabilidades políticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "soluciones urgentes" para poner "fin al aislamiento ferroviario" que sufre la provincia onubense.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Fernández ha comenzado su intervención trasladando su más sentido pésame a las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Urda, así como su solidaridad con los heridos, y ha recordado también a las víctimas de la tragedia de Adamuz, entre las que se encontraban 28 vecinos de la provincia de Huelva.

En relación con la dimisión de Óscar Puente, anunciada este martes, el candidato de Vox ha asegurado que "llega tarde y no resuelve absolutamente nada", al considerar que su salida del Gobierno "no responde a un ejercicio de responsabilidad política", sino "al intento de Pedro Sánchez de desprenderse de un ministro convertido en un lastre electoral".

"Pedro Sánchez puede sacrificar a todos sus ministros y esconderse detrás de ellos, pero hay una realidad: el único responsable político de todo lo que ha ocurrido en España durante estos años es el propio presidente del Gobierno", ha afirmado Fernández, quien ha exigido que Sánchez dimita y asuma las responsabilidades que le correspondan.

"Huelva lleva ocho años condenada a unas conexiones ferroviarias propias de mediados del siglo XX", ha comentado el candidato de Vox, quien ha puesto el foco en las consecuencias que "la falta de inversiones, mantenimiento y planificación ferroviaria del Gobierno socialista tiene para la provincia de Huelva".

"Llevamos años denunciando la falta de inversiones en mantenimiento y seguridad ferroviaria y reclamando que se ponga fin a las deficiencias históricas de nuestra provincia. Este Gobierno ha condenado a Huelva a tener unas conexiones ferroviarias propias de mediados del siglo XX", ha lamentado.

Fernández ha recordado que, tras el accidente de Adamuz, los onubenses llegaron a encontrarse con trayectos de hasta dos horas para recorrer los poco más de 90 kilómetros que separan Huelva de Sevilla, una situación que ha calificado de "absolutamente inadmisible".

Asimismo, ha criticado las "deficiencias" del anterior plan alternativo de transporte, que obligaba a realizar varios transbordos para llegar a Madrid, con desplazamientos que podían superar las ocho horas y esperas de hasta una hora y media en Sevilla.

"Ahora, tras el accidente de Urda, volvemos a encontrarnos con la incertidumbre, la falta de información y la ausencia de soluciones claras para nuestros viajeros. No estamos hablando únicamente de molestias, sino de trabajadores, estudiantes, familias y empresarios que necesitan desplazarse, y de las consecuencias que esta situación tiene para el turismo, nuestra economía y las oportunidades de desarrollo de Huelva", ha advertido.

Ante esta situación, Fernández ha reclamado a Renfe la puesta en marcha de un plan alternativo de transporte específico para la provincia de Huelva, que "garantice conexiones coordinadas, tiempos de espera razonables, información clara y soluciones que permitan a los onubenses desplazarse a Madrid en condiciones dignas".

"No podemos permitir que vuelvan a repetirse los mismos errores. Los onubenses no podemos seguir siendo ciudadanos de segunda ni continuar pagando las consecuencias de la falta de planificación y de inversiones del Gobierno de Sánchez", ha subrayado.

Finalmente, el candidato al Congreso ha recordado que Vox ha impulsado acciones judiciales para investigar las responsabilidades derivadas del accidente ferroviario de Urda, tanto en relación con los responsables de Adif como con el entonces ministro de Transportes, Óscar Puente.

Igualmente, ha destacado que Vox está personado en el procedimiento judicial por la tragedia de Adamuz, en el que se ha acordado unificar la representación de las acusaciones populares bajo la dirección letrada designada por la formación.

"Que nadie tenga ninguna duda: Vox va a exigir que se conozca toda la verdad y que se depuren las responsabilidades hasta las últimas consecuencias. Los onubenses merecen seguridad, inversiones y unas conexiones ferroviarias dignas, y no vamos a dejar de defenderlas", ha concluido Tomás Fernández.