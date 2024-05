Vox denuncia “hipocresía” de PP por votar "contra la ampliación y mejora” de la carretera El Rocío-Matalascañas

Huelva.- Vox exige a Junta y Gobierno "no usar la moderación y sensatez" de los onubenses para "cachondearse de Huelva"

El diputado autonómico de Vox Rafael Segovia ha denunciado este domingo la "hipocresía" del PP porque se dedicó a reclamar al Gobierno central infraestructuras para la provincia de Huelva en la concentración convocada por '¿Y Huelva cuándo?' en la capital onubense, mientras en el Parlamento "tumbó" una iniciativa para "ejecutar de manera urgente" la ampliación y mejoras de las A-483 en su tramo entre El Rocío y Matalascañas.

En concreto, según ha expuesto en un comunicado, se trata de una iniciativa de Vox, que fue "rechazada por la mayoría absoluta" del PP-A el pasado viernes, en la que se reclamaba "ejecutar de manera urgente, durante el presente ejercicio, el proyecto de ampliación a tres carriles y mejora de la seguridad vial del tramo entre la variante de El Rocío a Matalascañas, de la carretera A-483, de acuerdo a la licitación abierta por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda con fecha de 22 de mayo de 2020".

Esta reclamación, como ha subrayado Segovia, "no es un invento" de Vox, ya que esto ya "se anunció a bombo y platillo en los Presupuestos de la Junta para Huelva en 2020", y, sin embargo, "han pasado cuatro años y seguimos sin la infraestructura". "No solamente no la tenemos, sino que se niegan a ejecutarla de manera urgente", ha apostillado.

Ha indicado que, según el último plan de aforo, "por esta carretera transitan diariamente una media de casi 13.000 vehículos, a pesar de lo cual, sigue esperando los proyectos de ampliación y mejora de su seguridad vial", y ha acusando al PP de haber "utilizado electoralistamente la ampliación y mejora de esta carretera durante las dos últimas campañas electorales con promesas que luego han incumplido, aun estando en el poder y pudiendo ejecutarlas sin problemas con su mayoría absoluta".

Para Segovia, "es imprescindible dar una respuesta a las malas condiciones del firme y a la falta de capacidad de la A-483", un problema que "se intensifica de forma acuciante durante la celebración de la Romería del Rocío y también en época estival". A su juicio, "seguir retrasando las mejoras y ampliación de esta carretera es una irresponsabilidad por parte del Gobierno de Juanma Moreno" y "una clara muestra de su falta de compromiso real con la provincia de Huelva y con la mejora de sus infraestructuras por las que luego dicen salir a la calle a protestar".

El parlamentario de Vox ha pedido a los andaluces que "no nos dejemos engañar, exijamos y seamos duros con los políticos", de manera que "cuando nos digan que están trabajando en tal proyecto, lo mismo el PSOE que el PP, mientras no se comprometan a una fecha y a hacerlo urgentemente, todo lo demás son palabras, no son hechos y así llevan 30 años".

"La gente de Huelva vamos a reaccionar", ha aseverado de manera tajante Segovia, advirtiendo de que los onubenses "ya no nos creamos lo que nos dicen ni PP ni PSOE, porque llevamos mucho tiempo así y no tenemos resultados".