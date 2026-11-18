La vicesecretaria nacional de Organización Territorial y Relaciones Institucionales de Vox, María Ruiz, en una atención a los medios. - VOX HUELVA

HUELVA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria nacional de Organización Territorial y Relaciones Institucionales de Vox, María Ruiz, ha visitado este miércoles Huelva para participar en un acto público de campaña en la Gota de Leche, junto al cabeza de lista de Vox al Congreso de los Diputados por la provincia, Tomás Fernández, y el resto de candidatos de la formación a las Elecciones Generales del próximo 29 de Noviembre. En declaraciones a los medios, Ruiz Solás ha destacado la importancia de esta cita electoral, que ha calificado como "histórica y absolutamente trascendental", y ha asegurado que toda la organización está movilizada en torno a un objetivo común: "Desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa".

"Me hacía muchísima ilusión estar en Huelva de campaña, apoyando a nuestro candidato Tomás Fernández, con el equipo provincial, que además está haciendo un enorme trabajo en esta campaña histórica en la que nos encontramos ahora mismo", ha valorado. En este sentido, ha resaltado que "estamos en un momento para nosotros histórico, absolutamente trascendental, en el que todos estamos unidos por un solo objetivo" y, en sus palabras, "eso lo han entendido todos nuestros afiliados, todos nuestros simpatizantes y todos nuestros equipos, tanto nuestros cargos orgánicos como nuestros cargos institucionales", según ha recogido la formación en una nota.

Ruiz Solás también ha incidido en la ilusión que ve en los equipos, "en el equipo de Huelva especialmente". "Veo muchísima ilusión, gente movilizada, gente trabajando y dando todo, muy coordinados, record de apoderados, y con la afiliación subiendo", ha señalado.

La vicesecretaria nacional de Organización Territorial ha manifestado que "estamos en un momento muy bueno en el que tenemos obtener un grandísimo resultado en Huelva como consecuencia, insisto, del trabajo de años, no solamente de estos últimos meses, sino de años, de personas comprometidas que llevan trabajando muchísimo en la provincia".

Según ha destacado, es fundamental "poner todo lo que tenemos de nuestra parte, nuestro reto adelante, cada uno como pueda, para lograr ese objetivo que ahora mismo nos importa, que Santiago Abascal llegue a La Moncloa y llegue con la representación máxima de diputados por toda España y especialmente en Huelva, donde ya obtuvo un resultado fantástico en las Andaluzas, consiguiendo ser la única provincia andaluza que consiguió un diputado más".

Al respecto, ha valorado que "eso es fruto, lógicamente, del trabajo de muchísima gente. Y creo que es bueno venir a agradecerlo y a unirnos a este equipo maravilloso para seguir consiguiendo esos éxitos en este futuro inmediato que son las elecciones generales".