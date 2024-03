Vox exige aclarar si los agricultores "van a poder acogerse o no a las ayudas" del acuerdo de Doñana

HUELVA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del grupo Vox en el Parlamento de Andalucía por Huelva Rafael Segovia ha exigido este sábado desde el municipio onubense de Moguer (Huelva) a la Junta de Andalucía y al Gobierno central que "esta misma semana" aclaren a los agricultores de la zona norte del Condado de Huelva "cuál de los dos está diciendo la verdad", y "si van a poder acogerse a las ayudas o no" que ambas administraciones pactaron en el acuerdo de Doñana.

En un comunicado, Segovia ha asegurado que estos agricultores "ahora mismo están en una situación realmente desesperada" y "bastante peor que la que tenían antes de que se presentara la proposición de ley --de PP-A y Vox-- en el Parlamento", ya que "no van a poder ni cultivar ni acogerse a las ayudas" atendiendo a las manifestaciones realizadas por la ministra Teresa Ribera durante estas últimas semanas, en las que asegura que "para acogerse a las ayudas es necesario tener una situación legal respecto al agua y respecto a la tierra".

"Si los agricultores deben tener una situación legal, ya sabemos que no podrán acogerse a las ayudas, porque de eso trataba precisamente la proposición de ley", ha apostillado Segovia, que ha remarcado que "no tiene sentido crear un comisionado para velar por el cumplimiento del acuerdo de Doñana y admitir todas las demandas de ayuda de los agricultores para luego, a lo largo de los años, ir diciéndoles uno a uno que no".

Según el diputado, el de PP de Juanma Moreno "ha sustituido una proposición de ley en la que reconocían que había que hacer justicia con nuestros agricultores y, en vez de reconocer a los agricultores, los devuelven otra vez a la misma situación que tenían en 2014".

De esta manera, esos agricultores que iban a ver subsanada "una injusticia" cometida con sus tierras "para poder trabajar y para poder dar trabajo" resulta que "vuelven a ser otra vez los que robaban agua y los que quedan en una posición de absoluta ilegalidad", ha criticado el diputado.

En este sentido, el parlamentario de Vox ha afeado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que asegurase que con el acuerdo de Doñana todo el mundo ganaba y nadie perdía, aseverando que "o Moreno Bonilla, o la vicepresidenta Ribera, uno de los dos está faltando a la verdad", por lo que ha exigido a PP y PSOE que "tienen que dejar de jugar con nuestros agricultores y aclarar de una vez la posición".

Segovia también ha remarcado que la proposición de ley presentada en solitario por Vox para regularizar las tierras del Condado de Huelva, y que fue germen de la que posteriormente se presentó junto al PP, continúa en el inventario del Parlamento y "a disposición de los agricultores por si consideran necesario hacer uso de ella si, finalmente, como todo hace indicar, han sido engañados por Junta y Gobierno", ha concluido.