Vox exige proteger la citricultura de Huelva "frente a la competencia desleal y las imposiciones de Bruselas"

El candidato de Vox al Senado por Huelva, Carlos Bermejo, durante una visita a Los Bresnos Sociedad Cooperativa en Cartaya. - VOX

CARTAYA (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox al Senado por Huelva, Carlos Bermejo, ha reivindicado este lunes la "importancia estratégica" de la citricultura para la economía provincial y ha reclamado "medidas urgentes" para proteger a los agricultores onubenses frente a "la competencia desleal de terceros países, el incremento de los costes de producción y las restricciones impuestas desde la Unión Europea".

Durante una visita a Los Bresnos Sociedad Cooperativa en Cartaya, junto la número dos al Congreso, Ana Díaz; la presidente provincial, María López; y la coordinadora local en el municipio, Inmaculada Cabaco, Bermejo ha recordado que Huelva es la segunda provincia productora de cítricos de Andalucía y la primera en producción de mandarinas, con 1,3 millones de jornales, según ha indicado la formación en una nota de prensa.

"Estamos hablando de miles de familias que viven del campo y que contribuyen a generar riqueza y empleo en nuestra tierra", ha destacado Bermejo.

Así, el candidato de Vox ha criticado que los citricultores onubenses afrontan una situación "cada vez más complicada" como consecuencia de unas políticas europeas que, a su juicio, "penalizan a los productores nacionales mientras favorecen la entrada de productos procedentes de terceros países que no están sometidos a las mismas exigencias".

"No podemos exigir a nuestros agricultores que cumplan unas normas sanitarias, fitosanitarias y medioambientales cada vez más estrictas mientras abrimos nuestras fronteras a productos que compiten en condiciones de desigualdad y que, además, pueden introducir plagas que amenazan nuestras explotaciones", ha advertido.

En este sentido, Bermejo ha defendido la "necesidad" de aplicar cláusulas espejo, reforzar los controles fitosanitarios en frontera y rechazar el acuerdo comercial con Mercosur, al considerar que "amenaza con agravar la competencia desleal que ya sufren los productores españoles".

Asimismo, ha reclamado acabar con las "imposiciones" del Pacto Verde Europeo y de la Agenda 2030 que, según ha señalado, "están asfixiando al campo", así como impulsar una simplificación administrativa que permita a los agricultores desarrollar su actividad sin cargas burocráticas innecesarias.

Entre las medidas defendidas por Vox, Bermejo también ha destacado "la reducción de los costes de producción, el fortalecimiento de los seguros agrarios y la necesidad de garantizar una Política Agraria Común (PAC) con financiación suficiente, sin recortes ni nuevas exigencias ideológicas que perjudiquen la rentabilidad de las explotaciones".

"Defender nuestros cítricos es defender el empleo, el futuro de nuestros pueblos y nuestra soberanía alimentaria. Huelva no puede seguir pagando las consecuencias de unas políticas que castigan a quienes trabajan y producen", ha concluido Carlos Bermejo.