Vox pregunta al Ayuntamiento de Huelva por las medidas de control y tratamiento contra el virus del Nilo

HUELVA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox en el Ayuntamiento de Huelva ha señalado que preguntará "qué medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad del Virus del Nilo va a llevar a cabo el ente local".

Esto, después de que la capital haya sido declarada este jueves área en alerta por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía tras confirmarse la circulación de los este virus en mosquitos Culex perexiguus procedentes de una trampa situada a las afueras de la ciudad, perteneciente el Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Huelva.

Según ha indicado la viceportavoz municipal de Vox el Ayuntamiento, la indicación de la Administración andaluza es que el Ayuntamiento capitalino "debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de vigilancia y Control de vectores transmisores del virus del Nilo Occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos".

Así las cosas, Vox va a registrar una petición de información dirigida al equipo de Gobierno local, al mismo tiempo que solicitará que se desarrolle una "intensa campaña informativa" para que "todos los onubenses estén al tanto de esta problemática, así como de las recomendaciones a llevar a cabo".

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Huelva han indicado a Europa Press que el Consistorio tiene "la obligación de informar a la población" pero "no tiene competencias" ya que son "de la Diputación Provincial".