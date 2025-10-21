Vox preguntará en el Pleno de la Diputación de Huelva sobre el plan de inversión del Consorcio de Bomberos

El portavoz de Vox en Diputación, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar, durante una visita al Parque de Bomberos de Valverde del Camino. - VOX

HUELVA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo Vox en la Diputación de Huelva ha registrado una pregunta para su contestación en el próximo Pleno ordinario de la institución, solicitando el desglose detallado de las inversiones previstas en el denominado plan de inversión estratégico en las infraestructuras del Consorcio de Bomberos, aprobado recientemente mediante una modificación de créditos extraordinarios.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, en dicha pregunta, el portavoz de Vox en Diputación, Miguel Ángel Sánchez Cuéllar, requiere el proyecto actual del campo de maniobras que se prevé construir en el parque de bomberos de Valverde del Camino, así como información sobre si en la redacción del mismo "se ha contado con la opinión de los representantes sindicales y jefes de los distintos parques", que "son quienes mejor conocen las necesidades reales del servicio".

"Tras varias reuniones con los bomberos de la provincia, nos han trasladado la necesidad de conocer en detalle el desglose de ese plan de inversión estratégico, ya que nos preocupa el destino de los fondos y que se priorice el campo de maniobras de Valverde frente a otras carencias estructurales y de personal", ha señalado el diputado.

En este sentido, Sánchez Cuéllar ha subrayado que el Consorcio de Bomberos "demanda desde hace tiempo mejoras reales en los parques, en los equipos y en las plantillas", que son "claramente insuficientes para atender el territorio con eficacia y seguridad".

Aprovechando su reciente visita al parque de bomberos de Valverde, el portavoz de Vox ha remarcado que "las condiciones de las instalaciones son, según explican los propios profesionales, pésimas y necesitan una intervención urgente", al tiempo que ha insistido en "la necesidad de reforzar el cuerpo con más efectivos y dotarlo de los medios adecuados para responder con garantías ante emergencias cada vez más frecuentes y complejas".

Finalmente, Sánchez Cuéllar ha reclamado "transparencia y participación" en la gestión del Consorcio Provincial de Bomberos, para que los recursos públicos "se destinen de forma eficiente a cubrir las verdaderas necesidades del servicio y de los profesionales que cada día velan por la seguridad de todos los onubenses".