Archivo - Brazo del Este de Doñana. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

HUELVA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de la oficina de WWF en Doñana, Juanjo Carmona, ha advertido este jueves de que el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) sobre la situación cuantitativa y la evolución de niveles en los acuíferos de Doñana en el año hidrológico 2025-2026 constata "una vez más" la "mala situación" del sistema subterráneo, con 14 de los 16 sectores en "muy mal estado" y una tendencia a largo plazo "claramente negativa y estadísticamente significativa", por ello, ha exigido "acelerar las medidas necesarias".

En un audio remitido a los medios de comunicación, Carmona ha señalado que, aunque el balance anual refleja "algunas ligeras mejoras" puntuales, muchas zonas mantienen una evolución "preocupante" porque el comportamiento piezométrico ha sido "peor que la pluviometría", lo que indica que "todavía se extrae mucha más agua de la que cae", una situación que ya se dio en el ejercicio anterior pese a ser más lluvioso.

Por ello, el responsable de WWF ha reclamado "una intensificación y una mayor celeridad" en la aplicación de medidas sobre el terreno. Aunque ha reconocido el "esfuerzo importante" que realiza la CHG, ha insistido en "la necesidad de incrementar los recursos económicos, humanos, tecnológicos y jurídicos de la administración, con más personal para tramitar y concluir expedientes y herramientas legales que permitan cerrar cualquier pozo o explotación ilegal "con carácter absolutamente inmediato".

"No podemos tener pozos ilegales regando durante años", ha subrayado Carmona, quien ha instado a actuar con rapidez para "aprovechar estos años de lluvia" en la recuperación del acuífero antes de que llegue un nuevo ciclo seco que agravaría la situación actual.

EXTRACCIÓN EN MATALASCAÑAS Y RIESGO DE SANCIONES

En relación con los ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea, el portavoz de WWF ha destacado que el informe de la CHG "vuelve a dejar clarísimo" que las extracciones de Matalascañas constituyen la "principal causa" del mal estado de la mayoría de las lagunas peridunares del Parque Nacional.

Ante este diagnóstico, ha exigido a la CHG, al Ayuntamiento de Almonte y a la Junta de Andalucía que se sienten a resolver los "flecos" administrativos y de "voluntad política" pendientes para desbloquear "de una vez por todas" el proyecto de conducción de agua superficial desde Mazagón hasta Matalascañas.

Carmona ha recordado que esta infraestructura es "relativamente fácil" desde el punto de vista técnico y resulta "absolutamente imprescindible" para recuperar estos hábitats y cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). "Si no se lleva a cabo esta acción, corremos el evidente riesgo de que la Comisión Europea pueda pedir sanciones a España", ha concluido.