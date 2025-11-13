WWF recurre el deslinde en Doñana y pide al Gobierno una nueva propuesta "basada en el conocimiento científico"

HUELVA/MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La organización WWF ha presentado un recurso de reposición contra la resolución de deslinde aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para Doñana. La organización fundamenta su recurso en "abundantes evidencias científicas" sobre el funcionamiento de las marismas del Parque Nacional, que "desmontan las conjeturas y los datos erróneos utilizados en los dos estudios que sustentan la propuesta de deslinde".

WWF ha solicitado a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, que "declare la nulidad del deslinde" de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en la marisma del Parque Nacional de Doñana, aprobado por Resolución de 10 de octubre de 2025 por la Dirección General de la Costa y el Mar, ha indicado la organización ecologista en una nota.

WWF ha subrayado que la oposición a este deslinde no se limita a la organización, ya que "otros organismos del Estado, como la Estación Biológica de Doñana (CSIC) y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, así como la Junta de Andalucía y la dirección del Espacio Natural de Doñana, también se han pronunciado en contra".

A juicio de WWF, el Ministerio para la Transición Ecológica "ha ignorado el consenso científico y ha abordado este procedimiento como un mero asunto de propiedad, sin considerar la extrema fragilidad de Doñana ni sus singularidades ecológicas y legales". La declaración de amplias zonas de la marisma como Dominio Público Marítimo-Terrestre "podría afectar a más de dos tercios de la marisma dulce del Parque Nacional, además de generar un grave conflicto internacional con la Comisión Europea, la Unesco y la Secretaría del Convenio Ramsar", ante los que ya ha denunciado esta "nueva amenaza".

En su recurso, WWF no solo reitera sus alegaciones técnicas y científicas ya presentadas, sino que incorpora "nuevas evidencias que demuestran que los estudios que justifican el deslinde contienen errores sustanciales sobre el funcionamiento de la marisma y la influencia de las mareas". Entre ellos, señala que destaca la "errónea calificación" de la Montaña del Río como "elemento artificial" por parte de la Dirección General de la Costa y el Mar. WWF aporta información que, a su juicio, "demuestra que se trata de una formación natural, esencial para la conservación de las marismas de agua dulce y para el régimen hídrico de Doñana".

Para la organización, que prepara un nueva campaña pública "en defensa de Doñana", esta decisión del Ministerio es "arbitraria y contraria al conocimiento científico", ya que su aplicación conforme a la Ley de Costas "obligaría a eliminar la Montaña del Río", lo que "supondría la destrucción de marismas de agua dulce centenarias, como la Marisma de Hinojos o la Reserva Biológica del Guadiamar, que quedarían sumergidas bajo aguas saladas".

WWF España, al igual que otras organizaciones ecologistas y entidades científicas, defiende la "necesidad" de un deslinde en Doñana, "pero no de espaldas a la ciencia ni a costa de sus ecosistemas más valiosos". Por ello, en su recurso solicita a la ministra Sara Aagesen "que anule la resolución actual y abra un nuevo expediente, en el que un comité científico-técnico de expertos de reconocido prestigio elabore una propuesta basada en el amplio conocimiento científico y técnico acumulado sobre Doñana".

"Doñana no solo está amenazada por la sobreexplotación de sus acuíferos para la agricultura industrial; también por decisiones administrativas, como esta del Ministerio, tomadas de espaldas a la ciencia, que pueden suponer la desaparición de sus ecosistemas más sensibles", afirma el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo.

Finalmente, añade que desde WWF piden a la ministra Sara Aagesen, "que siempre ha defendido la necesidad de basar las decisiones ambientales en la ciencia, que lo haga también en esta ocasión". "Que admita este recurso y anule un deslinde que podría desencadenar un largo conflicto judicial y retrasar proyectos esenciales para la recuperación de la biodiversidad amenazada de Doñana", concluye.