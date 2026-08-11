La XIII edición de 'Un Paseo por el Arte' expondrá obras de casi 200 artistas en las calles de Ayamonte (Huelva)

Presentación de 'Un Paseo por el Arte' de Ayamonte. - AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE

AYAMONTE (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

La XIII edición de la actividad 'Un Paseo por el Arte' de Ayamonte (Huelva), que se celebra los días 14 y 15 de agosto, volverá a convertir el casco histórico de la ciudad en la mayor exposición efímera al aire libre de Europa, que este año alcanza los 194 artistas.

La presentación de esta XIII edición ha contado con la participación del alcalde de Ayamonte, Alberto Fernández; el Área de Cultura del Ayuntamiento; el Taller de Arte 'La Escalera', coorganizador de la iniciativa; y el autor del cartel de esta edición, Fernando José Alcázar, según ha indicado el Consistorio en una nota.

El alcalde ha destacado que "este evento es la mayor muestra de expresión cultural que existe" porque es la ciudad "con más artistas por metro cuadrado"; y así lo quieren "mostrar al mundo". En este sentido, ha señalado que 'Un Paseo por el Arte' "surge con la finalidad de mostrar en la calle las obras de nuestros artistas, convirtiendo parte de nuestro casco histórico en un enorme museo al aire libre, sin más iluminación que la del alumbrado público y las guirnaldas de luces".

Una de las particularidades de esta iniciativa es que las obras se exhiben en las fachadas y puertas de las viviendas de los vecinos, que año tras año colaboran generosamente con el evento, creando un recorrido artístico de gran belleza y un ambiente cercano y familiar.

El recorrido se amplía este año con la incorporación del tramo comprendido entre la calle Felipe Hidalgo y la calle Cabalga. Junto a los artistas ayamontinos o vinculados con la ciudad, volverán a participar artistas portugueses de la Eurociudad del Guadiana, a los que se suman alumnos de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla, invitados por la organización.

Para facilitar la visita, se habilitarán dos puntos de información, situados en calle Jovellanos y Plaza del Rosario, donde vecinos y visitantes podrán consultar información sobre el recorrido y los distintos espacios expositivos. El cartel de esta XIII edición es obra de Fernando José Alcázar, cuya propuesta fue seleccionada como ganadora de un concurso en el que participaron ocho obras.

'Un Paseo por el Arte' se ha consolidado como una de las grandes citas culturales y turísticas de Ayamonte, con un importante impacto para la ciudad, que espera acoger a unas 60.000 personas disfruten de esta actividad durante el fin de semana.