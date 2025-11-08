Las XXXII Jornadas Andaluzas de Administradores de Fincas reúnen en Aracena (Huelva) a 200 especialistas

HUELVA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio onubense de Aracena acoge este fin de semana la XXXII edición de las Jornadas Andaluzas de Administradores de Fincas, un encuentro profesional de referencia nacional que reúne a cerca de doscientos colegiados y colegiadas y otros expertos en torno a los retos y oportunidades de los especialistas en la Ley de Propiedad Horizontal.

Las jornadas están promovidas por el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas (CAAF) y organizado por el Colegio Oficial de Administradores de Fincas (COAF) de Huelva, con el apoyo del Ayuntamiento de Aracena o el Puerto de Huelva. La inauguración ha contado con el alcalde de la ciudad, Manuel Guerra, junto al presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE), Pablo Abascal; el presidente del Consejo Andaluz, Manuel Jiménez; y el presidente del COAF de Huelva, José Antonio Oria.

Durante su intervención, el representante nacional de los colegiados y colegiadas, Pablo Abascal, ha agradecido a la organización la calidad del programa diseñado por el Colegio de Huelva, y felicitó al Consejo Andaluz por consolidar esta cita como "una referencia clave para una profesión que se encarga de asegurar la feliz convivencia de la mitad de la población española, y que es una profesión muy gratificante y con futuro, pues tiene una tasa de desempleo muy baja".

Según informa el CAAF en un comunicado, Abascal ha subrayado también la importancia del encuentro como espacio de cooperación y aprendizaje. "Lo mejor de encuentros como estas Jornadas Andaluzas es el contacto humano, el intercambio de conocimiento y experiencias de quienes nos dedicamos a la administración de fincas, la posibilidad de tejer alianzas y de establecer lazos de amistad y colaboración, de conocer nuevos servicios y la innovación que está marcando el camino de nuestra actividad. Y Aracena es un lugar espectacular para que disfrutemos de este intercambio y del networking, por lo que estamos encantados".

Por su parte, el presidente del colegio onubense, José Antonio Oria, ha destacado la relevancia que tiene esta edición. "Queríamos que esta ocasión trascendiera lo profesional y ofreciera un plus de experiencia. Aracena reúne patrimonio, naturaleza y hospitalidad, lo que garantiza que cada participante viva unas jornadas intensas y enriquecedoras, tanto en lo laboral como en lo personal".

En este sentido, el alcalde de la localidad, Manuel Guerra, ha señalado el impacto positivo del evento en el municipio y su entorno, destacando su poder de convocatoria, que han demostrado que la cita "permitirá mostrar a los asistentes la belleza otoñal de nuestra sierra, toda su riqueza natural, patrimonial y gastronómica, así como la calidad de las infraestructuras que ofrece Aracena para acoger congresos y encuentros profesionales".

En la misma línea, el presidente del CAAF, Manuel Jiménez, ha agradecido la notable asistencia de colegiados y acompañantes de Andalucía y otros puntos de España "que se esfuerzan cada año por mejorar, perfeccionar y crecer en la profesión, gracias a jornadas técnicas de nivel como estas que nos permiten ser la referencia en este sector, donde somos los únicos especialistas en la administración de fincas con garantías, porque el administrador de fincas colegiado está en constante actualización, y estas jornadas son una buena prueba de ello".

El programa que se desarrolla hasta este sábado incluye cuatro ponencias principales que abordan cuestiones de actualidad con un enfoque práctico, además de una Mesa de Debate y otros contenidos complementarios. Destacan la sesión sobre Inteligencia Artificial aplicada a los despachos profesionales, impartida por el consultor Pablo Ruiz Tamayo; la conferencia "Comunicación para Administradores de Fincas", a cargo de Juan M. Vizuete; y las ponencias sobre conciliación y mediación profesional (MASC) y marketing digital y captación de ventas, que ofrecen Luis Ruiz Giménez y José María Ruiz, respectivamente.

El encuentro combina formación técnica, intercambio de experiencias y actividades paralelas que ponen en valor el patrimonio y la hospitalidad serrana. Entre ellas, la solemne misa en honor a la Virgen de la Paz, patrona de los Administradores de Fincas de Andalucía, y las visitas a lugares emblemáticos como el Castillo de Aracena, la Peña de Arias Montano o Linares de la Sierra. La jornada concluye con el homenaje póstumo a Manuel Castro Escudero, figura destacada del colectivo, y la presentación del próximo Congreso Nacional en Tarragona, antes del almuerzo de clausura en la Hacienda San Jerónimo.

El evento cuenta con el apoyo de entidades colaboradoras como BBVA, Banco Sabadell, Visalia, Pulso Energía, Brokalia, Grupo Mutua de Propietarios, Grupo LAE, MP Ascensores, Grupo Hereda, Sin Morosos, Otis; Mega Energía, ChargeGuru o Grupo Azahara, compañías de los sectores financiero, energético, asegurador o tecnológico que colaboran a diario en el buen funcionamiento de las comunidades de propietarios.

Las XXXII Jornadas Andaluzas convierten a Huelva y a Aracena en epicentro de la profesión durante estos días, recordando el valor de la colegiación y el compromiso de los administradores de fincas colegiados con la convivencia, la eficiencia y la sostenibilidad en la gestión de comunidades.