El Ayuntamiento de Huelva convoca una nueva edición del Concurso de Decoración de Casetas para las Fiestas Colombinas

Archivo - Caseta de las Fiestas Colombinas de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha convocado una nueva edición del Concurso de Decoración de Casetas para las Fiestas Colombinas 2026, al objeto de reconocer el esfuerzo desarrollado para la ambientación de las casetas que conforman el Recinto Ferial Colombino y, según ha destacado el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, "contribuyendo así a dar un mayor esplendor a esta fiesta grande de la ciudad y para tratar de reforzar la identidad que tienen las Fiestas Colombinas".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, en este sentido, el concejal ha animado a la ciudadanía y a los representantes de las casetas a participar en esta iniciativa con la que "se pone en valor el trabajo y creatividad que hay detrás de cada caseta, casetas que cada año ayudan a embellecer aún más el recinto".

Así, Molina ha incidido en que el ganador del concurso recibirá un premio en metálico de 1.000 euros, y por primera vez el segundo clasificado obtendrá un premio de 500 euros, aportados por el Ayuntamiento de Palos de la Frontera, a los que ha agradecido su colaboración.

"Asimismo, con el objeto de resaltar algunos elementos concretos conservados durante las visitas, el jurado podrá conceder un accésit como reconocimiento al esfuerzo decorativo", ha añadido.

De igual modo, los premios podrán ser declarados desiertos, pero no podrán ser compartidos entre dos o más casetas. Las personas interesadas podrán inscribirse en el concurso hasta el lunes, 27 de julio, a las 00,00 horas. El jurado visitará las casetas, el día 29 a partir de las 23,00 horas, tomando la decisión que será dada a conocer al día siguiente, a las 21,00 horas, por parte de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el propio concejal, junto a los miembros del jurado. Los galardones concedidos se publicarán en la página web municipal y se entregarán directamente a las casetas ganadoras.

Tal y como recogen las bases del concurso, podrá participar cualquier caseta del Recinto Ferial Colombino y solo se admitirá una participación por caseta que debe ser firmada por el titular o representante de dicha caseta. La inscripción se realizará de forma online mediante presentación del formulario relleno y enviado a 'festejos@huelva.es', indicando en el asunto 'Concurso de decoración de Casetas' y el nombre de la caseta.

Las personas y casetas interesadas podrán consultar las bases de los concursos en el enlace 'http://www.huelva.es/portal/eventos/concurso-de-decoraci%C3%...- colombinas-2026'.