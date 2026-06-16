Las Colombinas 2026 estarán dedicadas a Palos de la Frontera (Huelva) y rendirán homenaje al centenario del Plus Ultra

Presentación de la portada, dedicatoria y cartel de las Fiestas Colombinas 2026 de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha anunciado este martes que las Fiestas Colombinas 2026 estarán dedicadas a Palos de la Fontera con motivo del centenario del vuelo del Plus Ultra, una efeméride que protagonizará tanto la portada del recinto colombino como la imagen anunciadora de las fiestas.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, durante el acto de presentación celebrado en el Ayuntamiento de Huelva, la regidora, que ha estado acompañada por el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, y la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Rodríguez, ha destacado que las Colombinas "son memoria, tradición y futuro" y ha señalado que la edición de 2026 servirá para rendir homenaje a "una de las gestas que mejor representan el espíritu de Huelva y de la tierra".

De este modo, la dedicatoria a Palos de la Frontera coincide con la conmemoración de los cien años del primer vuelo transatlántico realizado por el hidroavión Plus Ultra, que en 1926 unió por primera vez España y América por vía aérea, siguiendo simbólicamente la ruta abierta siglos antes por las naves descubridoras.

En este contexto, la portada de las Colombinas 2026 recreará el histórico arco monumental que la ciudad de Huelva levantó en la calle Concepción para recibir a los protagonistas de aquella hazaña aeronáutica, obra del entonces arquitecto municipal José María Pérez Carasa. La estructura recuperará elementos emblemáticos como los tres arcos originales, los nombres de los aviadores Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda, Juan Manuel Durán y Pablo Rada, así como los escudos de España, Huelva y Argentina.

Al respecto, Pilar Miranda ha asegurado que la portada "será mucho más que una entrada al recinto ferial, será un homenaje a la historia, a la memoria colectiva y a la vocación atlántica de una tierra que ha protagonizado algunos de los acontecimientos más importantes de la historia universal".

Tras el anuncio, la alcaldesa de Palos ha expresado en nombre de todos sus vecinos, el "más sincero agradecimiento a la ciudad de Huelva por el extraordinario honor que supone que las Fiestas Colombinas de este año estén dedicadas al municipio y a la historia". Para Romero,

"Palos de la Frontera ocupa un lugar único en la memoria universal. Desde nuestro puerto partieron las naves descubridoras, en una de las mayores gestas de la humanidad. Una hazaña que repetimos con el vuelo del Plus Ultra, festejando a lo largo de estos meses su centenario. Una historia que compartimos con orgullo con toda la provincia de Huelva. Por ello, este reconocimiento trasciende a nuestro pueblo y pone en valor el legado histórico, cultural y humano que une a todos los onubenses", ha destacado.

La alcaldesa palerma ha insistido en el agradecimiento al Ayuntamiento de Huelva "por este gesto de cariño y reconocimiento". "Una muestra de la estrecha relación que siempre ha existido entre nuestros municipios y de la voluntad común de preservar y difundir el pasado, presente y futuro que nos identifica y nos proyecta al mundo".

Para terminar, Milagros Romero ha concluido afirmado que "las Colombinas son mucho más que unas fiestas; son la celebración de las raíces, de la identidad y de un legado compartido que sigue vivo generación tras generación". "Que este año Palos de la Frontera forme parte destacada de esta gran celebración nos llena de emoción, orgullo y responsabilidad".

UN CARTEL "MUY DE HUELVA"

Por otro lado, el acto ha servido también de marco para la presentación del cartel anunciador de las fiestas, obra del onubense Juan Carlos Gutiérrez. Así, Miranda ha felicitado a su autor por una creación que recoge "con acierto" aquello que "hace únicas" a las fiestas. "Teniendo como resultado un cartel profundamente onubense, que habla de quiénes somos, de dónde venimos y de la forma tan singular que tenemos de celebrar nuestra historia".

El autor del cartel, Juan Carlos Gutiérrez, quien ha expresado su agradecimiento al Ayuntamiento por la confianza depositada en él, ha expresado que "Palos de la Frontera y el centenario del primer vuelo transoceánico del Plus Ultra, están presentes en la obra a través de fotografías y recortes de prensa de la época, que forman el fondo de la composición".

"Concretamente, estos elementos aparecen acompañados, además, por otras imágenes que hacen referencia a nuestra fiesta como un acontecimiento único, ya que uno de los principales objetivos ha sido realizar una obra de Huelva y para Huelva. Por ello, el carácter popular está muy presente, representado en esta ocasión por figuras como la de José Manuel Díaz Lema y Antonio Herrera Abrio 'La Moni', pero si hay algo que debo destacar es la figura principal del conocido como Monumento a Colón, entendido como la propia bandera de Huelva, y de ahí la tonalidad blanca y azul con la que se le ha representado", ha explicado.

El acto ha finalizado con el agradecimiento de la alcaldesa al trabajo realizado por las distintas áreas municipales para preparar una nueva edición de las Colombinas y ha animado a los ciudadanos a participar en unas fiestas que representan "convivencia, alegría, hospitalidad y orgullo de pertenencia".

"Tenemos motivos de sobra para sentirnos orgullosos de Huelva, de nuestra historia, de nuestras tradiciones y de nuestra gente y no podemos olvidar que las Colombinas representan mejor que nada esa identidad colectiva que nos une y nos hace únicos", ha concluido.