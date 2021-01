El concejal de Cultura dice que con la crisis del covid su "devoción" es mantener "vivo" el sector en Huelva

HUELVA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Cultura del Ayuntamiento de Huelva, Daniel Mantero, ha señalado que con la crisis derivada del Covid-19 toda su "devoción" es "mantener vivo" el sector cultural y defender "con dignidad" las profesiones relacionadas con el arte y la cultura "porque ahora están muy necesitadas".

En una entrevista concedida a Europa Press, Mantero ha señalado que, a este respecto, considera que "algo bueno" han hecho desde el Consistorio capitalino "cuando se ha conseguido mantener viva la cultura en la ciudad" durante este año 2020 marcado por la pandemia.

Con respecto al sector, el concejal ha apuntado que "la gente no se da cuenta del trabajo, el esfuerzo y la precariedad que todavía hay en muchos aspectos del mundo cultural" y que como él "lo ha sufrido" y lo conoce, durante el confinamiento decretado por el Gobierno en el mes de marzo comenzaron a buscar alternativas y a usar el dinero público "para que repercutiera en el bienestar de los ciudadanos y, sobre todo, también en el sector".

Por ello desde el Ayuntamiento iniciaron el programa 'Solos en Vivo', llevando al Gran Teatro actuaciones en directo de artistas onubenses "que no trabajaban desde hacía meses ya que les habían cancelado todos los bolos" y grabaron estos espectáculo sin público, manteniendo la seguridad, pero de forma que la ciudadanía pudiera verlo por la televisión.

"El sector lo está pasando muy mal y nosotros no hemos parado porque todo me parece poco y soy muy autoexigente, por lo que siempre tenemos las pilas puestas para que nada pare", ha aseverado Mantero.

Asimismo, ha recordado que en verano llevaron a cabo diez espectáculos en dos espacios de la capital, uno de ellos la Plaza de Toros de Huelva, "cumpliendo todos los requisitos de seguridad" para que la ciudad "no perdiera el ritmo cultural" y que "el veraneo fuera un aliciente más para que la gente viviera la ciudad y se moviera todo el entorno socioeconómico que mueve la cultura".

"Luego en el otoño conseguimos salvar el Festival Flamenco cuando lo más fácil hubiera sido cancelarlo, sin embargo se hizo, con mucho esfuerzo, pero salió, al igual que el Otoño Cultural Iberoamericano o el Festival de Cine Iberoamericano, que se llevó a cabo de manera online, pero el objetivo era que saliera adelante", ha remarcado Mantero.

De otro lado, el concejal ha subrayado que desde su Concejalía también han tratado de aprovechar otras oportunidades y se han adaptado ya que, al no haber tanta exhibición, fomentaron la formación creando el programa 'Huelva Ciudad Cultura' para que el sector pudiera acceder a la misma de forma que los que se dedican a la cultura no tuviera que salir fuera de la ciudad a formarse, "sino que los importantes vinieran a Huelva".

Esta iniciativa está destinada a la formación del sector cultural de la capital a través de una oferta constante de cursos durante todo el año, que son impartidos por las primeras figuras del país en las diferentes disciplinas artísticas y que tendrá su continuidad en 2021.

Por otra parte, el concejal ha lanzado un mensaje de esperanza para la ciudadanía, recordando que la situación que vivimos con la pandemia "no es la normal", y que "la ciudad recobrará paulatinamente su vida cultural", recordando que a pesar de ello "nunca se ha parado".

"El día que pare me iré porque no habré sido capaz de encontrar las herramientas para seguir adelante por un sector que me importan tanto", ha concluido el concejal de Cultura.