Cultura en los Barrios amplía la oferta formativa hasta los 750 talleres de 27 disciplinas diferentes en Huelva

HUELVA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, junto al concejal de Participación Ciudadana, Jesús Manuel Soriano, ha presentado este lunes la programación del programa municipal Cultura en los Barrios para el curso 2025-2026. Tras la presentación, ambos has mantenido un encuentro con los monitores del programa para darles la bienvenida a esta nueva edición y felicitarles "por su entrega y dedicación".

La alcaldesa ha explicado que la oferta formativa se amplía hasta los 750 talleres, los cuales abarcarán 27 disciplinas diferentes y se impartirán en 49 entidades y espacios como asociaciones de vecinos, centros sociales, el Centro Penitenciario, Cáritas, Hermandad de Emigrantes, Centro de Participación Activa de Mayores 'Juan Ramón Jiménez', Asociación 'Voces del Conquero' y el Colegio Ciudad de los Niños, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

En este sentido, Miranda ha agradecido la labor de los presidentes y responsables de las entidades en las que se imparten, así como a los técnicos municipales por el trabajo realizado de cara al nuevo curso, "para poder ofrecer una nueva edición de un programa que atiende a unas 15.000 personas y en el que los onubenses han encontrado un espacio de aprendizaje y también de encuentro con otras personas con sus mismas inquietudes y aficiones, con los que a lo largo del curso forjan lazos inquebrantables de amistad y de cariño".

Respecto a las novedades de esta edición, la primera edil ha señalado que además del incremento de espacios donde se imparte y de los talleres, llegando a las 1.282 horas a la semana, en horario de mañana y tarde, para "responder a las demandas de los ciudadanos", así como la "regularización y estabilización" de los puestos de trabajo de los más de cincuenta monitores. "Hay que recordar también que durante estos dos años, 2024 y 2025, el Ayuntamiento ha llevado a cabo la mayor apuesta realizada en la renovación y modernización de las instalaciones y las herramientas del programa desde su creación", ha dicho.

Concretamente, Miranda ha enumerado la renovación de los equipos de sonido de los Desniveles, El Lazareto y Cristina Pinedo; además de la adquisición de otros dos equipos más para ponerlos a disposición de asociaciones y entidades que lo puedan necesitar para sus actividades y se ha referido a las obras de mejora en los centros sociales de El Lazareto, la Gota de Leche, Los Desniveles y La Morana, así como las asociaciones de vecinos Nuevo Molino, Polígono San Sebastián, la Ciudad de los Niños, Los Rosales o Verdeluz.

Otra de las mejoras han sido las 37 dotaciones de material nuevo para los diferentes cursos, renovándose máquinas de coser, remalladoras, equipos de planchado, caballetes, instrumentos de manualidades, hornos de cerámica, mesas y sillas, entre otros. Igualmente, se ha instalado suelo de tarima flotante en el aula de baile en distintos espacios y se han llevado a cabo mejoras en la climatización.

Asimismo, tras la "gratificante experiencia" del pasado año, la alcaldesa ha afirmado que esta edición se podrá volver a mostrar a través de Huelva Tv, que cada semana visitará las distintas asociaciones y centros para llevar hasta las casas de los onubenses Cultura en Los Barrios, dando a conocer los cursos y el "buen ambiente que se respira en los talleres para que se anime a participar el mayor número de vecinos".

"Ya que para el Ayuntamiento esta iniciativa es esencial precisamente por su gran función social, porque de la mano de la cultura se genera una atmósfera única de convivencia, esa que queremos que prime siempre en nuestros barrios", ha manifestado.

La matricula para participar en los diferentes talleres está abierta durante todo el curso y que las disciplinas que se ofertan son: corte y confección, baile flamenco, baile de salón, baile latino, manualidades, confección de flecos, pintura, guitarra, patchwork, cocina, coro flamenco, cerámica, bordado, encaje de bolillos, bordado en cañamazo, encajes de aguja y telar, bordado de mantones, compás flamenco, fotografía, marroquinería, estética, teatro, macramé, bordado en malla, electricidad del hogar, punto, ganchillo y zumba.

Para más información todos aquellos interesados pueden dirigirse a cualquiera de las asociaciones o entidades en las que se imparten los cursos, así como a través del correo electrónico participacion.ciudadana@huelva.es.