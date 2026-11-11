El Gran Teatro acogerá el 25 de noviembre la quinta gala benéfica 'Huelva canta al Nazareno'

Presentación en el Ayuntamiento de Huelva de la gala benéfica 'Huelva canta al Nazareno'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, y la hermana mayor de la Hermandad del Nazareno, Mercedes Mantis, han presentado este miércoles la quinta edición de la gala benéfica 'Huelva canta al Nazareno', que se celebrará el próximo 25 de noviembre, a las 20,00 horas, en el Gran Teatro.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, una cita que vuelve a unir música, tradición y solidaridad con la participación altruista de artistas y grupos de Huelva y su provincia y cuyos beneficios se destinarán íntegramente a los proyectos sociales de la hermandad.

Nacho Molina ha destacado que esta gala se ha consolidado ya como "una cita tradicional" en el calendario cultural y solidario de la ciudad, "vinculada a una devoción que forma parte de la historia sentimental y religiosa de Huelva", tras lo que ha apuntado que "son 445 años de devoción, de una relación muy profunda entre la ciudad y una imagen a la que los onubenses llevan siglos expresando su cariño".

"Y si hay una manera especialmente nuestra de hacerlo es a través de la música, con saetas, sevillanas, plegarias y fandangos que generación tras generación han puesto voz a ese sentimiento hacia el Nazareno", ha subrayado.

De este modo, el concejal ha animado a los ciudadanos a participar en esta convocatoria, que permitirá disfrutar de las actuaciones del Coro Senderos, Antonio Díaz, Coro de la Hermandad del Rocío de Huelva, Requiebros, Relente y la Peña Flamenca Femenina de Huelva poniendo en valor que son artistas y grupos de la tierra que "ponen su talento al servicio de una causa solidaria, demostrando que la cultura también es una magnífica herramienta para colaborar y ayudar a quienes más lo necesitan".

Finalmente, Molina ha agradecido la implicación de la Hermandad, de Fernando de la Torre y de todos los colaboradores que hacen posible esta quinta edición, toda vez que ha destacado también el compromiso del Puerto de Huelva con la iniciativa.

El edil ha aprovechado para reconocer la labor social que desarrollan las hermandades onubenses durante todo el año, "una labor muchas veces silenciosa, pero imprescindible, que llega a personas y familias que necesitan apoyo y que, gracias al compromiso de tantos hermanos y hermanas, encuentran en ellas una mano tendida".

Por su parte, Mercedes Mantis ha agradecido al Ayuntamiento de Huelva y al concejal de Cultura su colaboración y, especialmente, la cesión del Gran Teatro para celebrar una gala que, según ha señalado, se ha convertido en "un referente" para la hermandad y en el punto de partida de su campaña de Navidad con las personas más necesitadas.

La hermana mayor ha tenido también palabras de agradecimiento para Fernando de la Torre, organizador del evento, Abraham Cruz, que ha colaborado en esta edición, y Rocío Maestre, que ejercerá como presentadora, así como para el Puerto de Huelva, patrocinador de la gala, y el conjunto de artistas y grupos participantes.

Mantis ha subrayado que esta quinta edición tendrá un marcado carácter onubense, con una presencia destacada de formaciones y artistas de la ciudad y la provincia asegurando que "la gala sabe a Huelva, canta por Huelva y está llena de emociones". "Es una oportunidad para disfrutar de nuestros artistas y, al mismo tiempo, contribuir a una obra social que necesita del apoyo de todos", ha añadido.

La hermana mayor ha explicado que la recaudación íntegra se destinará a los proyectos sociales de la Hermandad, especialmente al programa 'Educar para crecer', nacido con motivo de la Coronación Canónica de María Santísima de la Amargura en 2022.

Esta iniciativa, desarrollada junto a Cáritas Diocesana en el Centro Educares del barrio de Las Colonias, ofrece acompañamiento a más de 36 niños y niñas y a sus familias, mediante apoyo educativo, meriendas y actividades lúdicas de lunes a viernes.

La hermandad contribuye tanto económicamente como a través de voluntarios que participan en las tareas educativas y de refuerzo. A esta labor se suma la colaboración con las Hermanas de la Cruz y el Centro Oasis, entidades a las que la hermandad presta una atención especial durante la campaña navideña.

Las entradas tienen un donativo de diez euros y pueden adquirirse en la Casa de Hermandad del Nazareno, de lunes a jueves, en horario de 18,30 a 20,30 horas. También estarán disponibles, en caso de quedar localidades, en la taquilla del Gran Teatro desde media hora antes del comienzo de la gala.