Huelva inaugura una nueva edición de la Feria de Otoño y del Caballo con Beas como municipio homenajeado

Inauguración de la Feria de Otoño y del Caballo de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Otoño y del Caballo de Huelva 2026 ha quedado oficialmente inaugurada con Beas como municipio homenajeado y con una nueva configuración del recinto que permite ampliar la celebración hacia los terrenos del Muelle de Levante, "dando respuesta al crecimiento y a la participación de los onubenses" y, al mismo tiempo, "preservando las zonas verdes y los espacios del Parque Alcalde Juan Ceada Infantes".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la feria se prolongará hasta el domingo, 11 de octubre, con una programación que combina actividades ecuestres, casetas, música y propuestas para todos los públicos. La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha destacado durante la inauguración que "después de todo el trabajo, de todos los preparativos y de tanta ilusión, la Feria de Otoño y del Caballo de Huelva 2026 queda oficialmente inaugurada".

Así, ha agradecido a la Asociación Huelva Ecuestre y a su presidenta, Ana Tejero, "porque un año más han trabajado junto al Ayuntamiento para que esta Feria de Otoño sea también una gran Feria del Caballo".

"La feria no deja de crecer porque los onubenses así lo han querido", al tiempo que ha destacado también la actividad que genera en sectores como la moda y la artesanía flamenca, la hostelería, el pequeño comercio, la decoración, el catering o el transporte.

En este sentido, ha subrayado que "detrás de cada caseta, de cada espectáculo y de cada actividad hay muchas horas de trabajo" y ha agradecido a trabajadores municipales, caseteros, empresas, profesionales de la hostelería, servicios de limpieza, seguridad y transporte, artistas, ganaderos, jinetes y amazonas su implicación para hacer posible la celebración.

Por su parte, la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado la "esencia" de la Feria de Otoño y del Caballo como "reflejo de la identidad de Huelva", una cita que reúne "innovación, luz, gastronomía, cante y arte", junto a la "nobleza, la bravura, la fuerza, la doma y la tradición que representa el mundo del caballo".

"Una celebración que pone en valor las raíces y el patrimonio cultural onubense, proyectando la riqueza de Huelva desde la capital hacia toda la provincia y Andalucía", ha resaltado López.

Por otro lado, la diputada de Cultura, Gracia Baquero, ha remarcado que esta feria "es motivo de celebración y orgullo, fruto de la suma de voluntades, del esfuerzo y de la ilusión de todas las personas que la hacen posible", poniendo en valor una cita que "cada año gana identidad propia, poder de convocatoria y respaldo del público".

En esta misma línea, el director de la Autoridad Portuaria de Huelva, Alfonso Peña, ha señalado que para el Puerto es "un orgullo participar en una feria que contribuye a uno de los principales objetivos, la integración del puerto en la ciudad y su acercamiento a los ciudadanos". Y, al respecto, ha subrayado que "este año se ha dado un primer paso importante con la ampliación de la feria hacia terrenos portuarios que tendrá continuidad en un futuro".

De otro lado, el alcalde de Beas, José Leñero, ha expresado el honor que supone para el municipio ser el homenajeado de esta edición y ha puesto en valor su "profunda tradición ecuestre, presente en numerosas celebraciones y tradiciones locales, así como la vinculación de sus vecinos con la Feria de Huelva".

Por último, la presidenta de la Asociación Huelva Ecuestre, Ana Tejero, ha agradecido al Ayuntamiento de Huelva, a la Diputación Provincial y al Puerto de Huelva su colaboración y apoyo para hacer posible una nueva edición de la feria, así como el respaldo de las empresas y pequeños patrocinadores que, junto a las grandes administraciones, contribuyen a mantener y hacer crecer el evento.

BEAS TOMA EL RELEVO DE PALOS DE LA FRONTERA

Uno de los momentos centrales de la inauguración ha sido el tradicional traspaso del cerrojo de la Feria. La alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, municipio homenajeado en la pasada edición, ha entregado el cerrojo al alcalde de Beas, José Leñero, simbolizando el relevo del municipio protagonista de esta edición.

El cartel de 2026 es obra del artista onubense Jesús García Osorno y ha sido seleccionado entre las once propuestas presentadas al primer concurso convocado para elegir la imagen de la feria.

La edición de este año incorpora una nueva distribución de los espacios para responder al crecimiento de la feria y, al mismo tiempo, "reducir el impacto sobre el Parque Alcalde Juan Ceada Infantes y atender las peticiones de los vecinos de Zafra".

Así, la pista central de exhibiciones ecuestres se ha trasladado a los terrenos del Muelle de Levante y se ha incorporado una nueva calle de casetas en la avenida de Hispanoamérica, mientras que las casetas tradicionales mantienen su ubicación habitual en el recinto del parque. La nueva configuración permite sumar ocho nuevas casetas particulares, hasta alcanzar un total de 51 casetas tradicionales, a las que se añaden las de la Asociación Huelva Ecuestre, las hermandades del Rocío y de Emigrantes y las institucionales del Ayuntamiento de Huelva y de la Autoridad Portuaria.

La Asociación Huelva Ecuestre vuelve a ser "una pieza fundamental" de la celebración, aportando el contenido y el carácter ecuestre que da nombre a la Feria. El paseo de caballos y enganches, las exhibiciones, la doma vaquera, el concurso de enganches y las diferentes actividades programadas convertirán durante estos días a Huelva en punto de encuentro para ganaderos, jinetes, amazonas y aficionados.

La programación ecuestre arrancará con el paseo de caballos y enganches y la exhibición de doma vaquera de Beas, mientras que el sábado tendrá lugar el tradicional desfile de enganches por las calles de la ciudad y la exhibición en la nueva pista del Muelle de Levante. El domingo, la programación incluirá el espectáculo ecuestre 'La Leyenda del pájaro azul', de Paco Martos, además de la presentación del libro '10 años de la Feria de Otoño', de Juan Manuel Luna.

UNA FERIA ABIERTA A TODOS

La feria mantiene su carácter "abierto y participativo", con espacios y actividades de libre acceso para que todos los onubenses puedan disfrutar de la celebración. La Caseta Municipal, de entrada libre, contará durante los tres días con una programación protagonizada por artistas y grupos de Huelva: Relío el viernes; Regina y Las Niñas de Pata Negra el sábado; y Pinares y Titín Carvajal el domingo.

SEGURIDAD Y COLABORACIÓN CIUDADANA

La celebración cuenta con un dispositivo especial de seguridad y emergencias coordinado a través del Cecopal, instalado en las pistas polideportivas interiores del Parque Alcalde Juan Ceada Infantes, desde donde se coordinará la actuación de Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Bomberos, Protección Civil, servicios sanitarios y las distintas áreas municipales implicadas.

El dispositivo ha tenido en cuenta especialmente la nueva distribución del recinto, las actividades que se desarrollarán en el Muelle de Levante y los cambios de movilidad en el entorno de la avenida de Hispanoamérica. La circulación de caballos y carruajes quedará restringida al perímetro exterior de las casetas, sin acceso a las calles interiores del recinto, con el objetivo de reforzar la seguridad de los asistentes.

El Ayuntamiento recuerda además la "importancia" de que la ciudadanía siga las indicaciones de Policía, Protección Civil y el resto de servicios de emergencia, respete los itinerarios peatonales y ecuestres señalizados y evite las aglomeraciones para facilitar el acceso de los servicios de emergencia.

Se recomienda asimismo mantener siempre controlados a los menores y utilizar las pulseras de identificación que Protección Civil distribuirá gratuitamente en el Cecopal.