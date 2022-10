El musical 'Chanson' y la Banda Sinfónica Municipal de Huelva protagonizan la programación cultural del Gran Teatro

HUELVA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La programación cultural impulsada por el Ayuntamiento de Huelva para esta primera semana de octubre presenta dos propuestas con el espectáculo musical con pinceladas literarias, 'Chanson', y un especial concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, que lleva por título 'El barco fantasma' y que tendrá como director invitado a José Alberto Pina.

Así, según ha indicado el Consistorio en una nota de prensa, este sábado día 8 de octubre, a las 21,00 horas, el Gran Teatro acogerá un concierto dirigido por Nicolás Medina en el que la 'goyarizada' actriz Luisa Gavasa presentará su nueva faceta de cantante-interprete de canción francesa y el disco 'Chanson', grabado con el cantautor granadino José Luis Gualda, Jolís.

Con esta obra, el público podrá disfrutar de "cuidadas interpretaciones" de los "excelentes" músicos y las voces inconfundibles de los protagonistas irán desgranando hermosas canciones como Hier encore, Je cherche un homme, Játtendrai, Parlez moi d'amou, Non, je ne regrette rien o L'hymne a l'amour.

La actriz de 'La novia', 'Para Elisa' o 'El ministerio del tiempo' y el 'chansonier' Jolís reunirán en este evento las mejores canciones de la música francesa, temas de Edith Piaf, Charles Aznavour, Jacques Brel o Georges Moustaki que no dejarán indiferente a los espectadores.

Por otra parte, el auditorio de la Casa Colón se convertirá este jueves día 6, a las 21,00 horas, en el escenario para una actuación muy especial de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva, ya que en esta ocasión estará dirigida por el cartaginense José Alberto Pina, ganador de numerosos concursos y que ha llegado incluso a ser nominado a los Hollywood Music in Media Awards por su obra 'The Island of Light'.

Su compromiso con el mundo bandístico ha llevado a Pina a ser jurado de certámenes, realizar charlas, cursos y Master Class de dirección y composición, siendo interpretados en todo el mundo sus trabajos y realizando conciertos con bandas de renombre en España, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Reino Unido, Suiza, Eslovenia, Polonia, Italia, Portugal, Brasil, China, Japón y Argentina.

Esta cita musical de la Banda Sinfónica lleva por título 'El barco fantasma' y tiene además un importante fin solidario, ya que la recaudación obtenida con la venta de entradas, que tienen un coste simbólico de 3 euros, irá destinada a la Asociación de Padres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual de Huelva (Aspapronias), que realiza una labor fundamental en la ciudad con niños, jóvenes y personas adultas con graves discapacidades, proporcionándoles los cuidados necesarios en su día a día.

Una atención integral basada en el respeto y en la defensa de la dignidad de estas personas, con el fin de avanzar en la normalización e integración de onubenses con especiales dificultades.

Las localidades para asistir a las dos propuestas culturales de la semana se encuentran a la venta tanto por Internet, mediante la web entradas.huelva.es, como en la taquilla del Gran Teatro, abierta al público en horario de martes a viernes, de 10,30 a 13,00 horas y de 19,00 a 21,00 horas, así como también desde dos horas antes del inicio de cada actuación.