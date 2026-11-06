Nativel Preciado, en la programación de noviembre y diciembre del Centro de la Comunicación Jesús Hermida de Huelva

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HUELVA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida cerrará el año con una programación cultural que reúne conferencias, presentaciones literarias, jornadas formativas y exposiciones. Una agenda variada con la que este espacio municipal culminará 2026 de intensa actividad, en el que se han celebrado más de medio centenar de encuentros y actividades de forma continuada a lo largo de los doce meses.

Una de las citas más destacadas de esta programación será el encuentro con la periodista y escritora Nativel Preciado, que tendrá lugar el martes 1 de diciembre, a las 18,30 horas, en el marco del ciclo 'Ética y Comunicación', según ha indicado el Ayuntamiento de Huelva en una nota.

Preciado, una de las grandes cronistas de la historia reciente de España, ha narrado los principales acontecimientos de los últimos cincuenta años del país, una trayectoria que recoge ahora en su libro 'Secretos y mentiras', que presentará en el centro.

El encuentro permitirá abordar con la autora la actualidad política y social, apenas dos días después de la celebración de las elecciones generales, así como su visión de los acontecimientos que han marcado la historia reciente de España. La cita tendrá además un especial significado por su relación profesional con Jesús Hermida, con quien compartió trabajo en el programa 'Hermida y Cía'. La entrada a este evento será libre hasta completar aforo.

Por su parte, la programación general arrancará el próximo martes 10 de noviembre, a las 19,00 horas, con la conferencia 'Periodismo y el 27', impartida por Manuel Vázquez Medel, que abordará la relación entre el periodismo, la poesía y la Generación del 27 y que actuará como anticipo a los actos del centenario de este grupo literario que el Centro celebrará el próximo año con diferentes actos.

El jueves 12 de noviembre, se inaugurará la exposición 'Naturaleza interior', de la pintora onubense Marively García, que podrá visitarse hasta el 3 de diciembre. La muestra reúne una selección de obras de pintura abstracta en las que la artista explora las posibilidades expresivas del color, las formas y las emociones, invitando al visitante a descubrir su particular visión del mundo interior. Ese mismo día, a las 18,00 horas, tendrá lugar la presentación del libro 'Bajo las sábanas', de la directora de cine onubense, María Barragán.

La agenda continuará con nuevas propuestas vinculadas al mundo de la comunicación y la formación con un nuevo taller gratuito que tendrá lugar el martes 17 de noviembre, a las 17,30 horas. 'Nuevas plataformas periodísticas. Podcast, vídeo corto', impartido por Vanesa Navarro, e impulsado por la Asociación de la Prensa de Huelva, es una iniciativa formativa que permitirá profundizar en los nuevos formatos y herramientas de comunicación digital.

La inscripción a este taller se realiza través de este formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScT7dcjwep2QjKttuuX... YSK0y3Q/viewform?usp=header

El miércoles 18 de noviembre, a las 18,00 horas, la periodista Marina Bernal presentará 'Quinterianos', un libro dedicado a la figura de Jesús Quintero, uno de los grandes referentes del periodismo y la comunicación en España. Un día después, el jueves 19, a las 18,00 horas, será el turno de Héctor Garrido, que dará a conocer su obra 'Habitación con cielo', que ha sido premiada por los certámenes del premio literario del Gobierno de Cantabria 2025 y el premio de novela corta José María de Pereda.

La programación de noviembre se completará con las Jornadas de Discapacidad de Fundación TAU, previstas para el lunes 23 a las 17,00 horas, y la presentación del libro 'No le digas a la mamá dónde estoy. Ocho viajes que casi no conté', de Juanpe Ponce, el martes 24 a las 18,30 horas, donde el autor recoge ocho aventuras reales vividas en sus viajes por el mundo, desde atravesar el Sáhara hasta sobrevivir cinco días a la deriva en el Atlántico.

Relatos que combinan humor, ironía y situaciones sorprendentes para compartir con los lectores las experiencias de un viajero que ha recorrido más de treinta países.

Por último, el Centro despedirá la programación de 2026 con una nueva propuesta artística. El jueves 10 de diciembre, a las 18,30 horas, se inaugurará la exposición 'Retratos e hiperrealismo', de Monak Rodríguez, que permanecerá abierta al público hasta el 8 de enero. En esta muestra, la artista dará a conocer una serie de obras y retratos sobre periodistas y personajes del mundo de la televisión y la radio.

Con esta programación, el Ayuntamiento destaca que el Centro de la Comunicación Jesús Hermida "continúa consolidándose como un espacio de referencia" para la divulgación cultural, con una oferta que combina literatura, periodismo, formación y artes plásticas.

De esta forma, el espacio municipal culminará un año en el que ha mantenido una actividad constante, con más de medio centenar de citas culturales y divulgativas, "reforzando su papel como punto de encuentro entre profesionales de la comunicación, creadores y ciudadanía, así como su atractivo dentro de la oferta cultural y turística de Huelva".