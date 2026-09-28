Pablo Díaz Merchante gana el XXIX Salón de Otoño de Pintura de Huelva con la obra 'Estancia con genio'

Jurado de la XXIX edición del Salón de Otoño de Pintura de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Cultura y Patrimonio Arqueológico, ha dado a conocer las obras premiadas en la XXIX edición del Salón de Otoño de Pintura de Huelva. Concretamente, Pablo Díaz Merchante ha sido el elegido por el jurado con la obra 'Estancia con genio', una pieza que ha sido reconocida con el máximo galardón del certamen, dotado con 6.000 euros y con carácter de premio adquisición.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el jurado, que ha recibido la participación de 147 artistas, batiendo récord de participación por segundo año consecutivo, ha concedido también el segundo premio a Rosa Aguilar Santos, dotado con 3.000 euros, por su obra 'Barocoria'. Asimismo, el jurado ha concedido dos Menciones de Honor, que han correspondido a Raquel Jiménez Molina, por 'Grasshopper', y Erick Ahuactzin Alcántara, por 'Cumpleaños festejado a lomos de un tigre'.

Como presidente del jurado, el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha felicitado a todos los participantes por el "alto nivel de las obras" y ha asegurado que el Salón de Otoño de Pintura de Huelva "vuelve a convertir la ciudad en punto de encuentro para artistas y amantes de las artes plásticas, ofreciendo un espacio para la creación, la difusión y el reconocimiento del talento artístico contemporáneo".

Respecto al jurado, el edil ha puesto el foco en "el reconocido perfil artístico y académico" de los integrantes. Un jurado que ha estado compuesto, además del concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina; por las artistas Laura Vinós y Nieves González; la directora del Museo de Huelva, Ana García Martín; y Jesús Velasco Nevado, doctor en Historia del Arte.

Concretamente, la presente edición del Salón de Otoño ha contado con la participación de 147 artistas, consolidando este certamen como una cita destacada para la creación y la pintura contemporánea. En total, 27 obras, entre las premiadas y las seleccionadas por el jurado, formarán parte de la exposición del XXIX Salón de Otoño, que podrá visitarse en las Salas de Exposiciones de la Casa Colón de Huelva del 14 al 24 de octubre.

De este modo, la exposición permitirá al público acercarse a una selección de las obras que han concurrido a esta edición y conocer de primera mano las propuestas reconocidas por el jurado. Además, las obras seleccionadas quedarán recogidas en el catálogo oficial del certamen, contribuyendo a dejar constancia de la calidad y diversidad de las propuestas artísticas presentadas en esta vigésima novena edición.

SOBRE PABLO DÍAZ MERCHANTE

Pablo Merchante (Bollullos Par del Condado, Huelva, 1979) estudió Bellas Artes en la Universidad de Sevilla y continuó con el Máster en Idea y Producción enfocado en el Arte Contemporáneo en la misma universidad. Pablo Merchante vive y trabaja actualmente entre Amberes y Madrid.

En su currículum cuenta con premios como la Beca Vázquez Díaz (Diputación de Huelva), el Primer Premio Internacional de Pintura Paul Ricard, el Segundo Premio de la Universidad de Jaén y ha sido finalista en los Premios BMW, así como becado por la Fundación Bogliasco (Génova) o la Fundación Art Cicle (Eslovenia); y para el 2024 ha sido elegido para disfrutar de la beca que concede Nautilus en Lanzarote.

Además, ha participado en numerosas residencias como los encuentros de Artistas Novos, Beca Rodríguez Acosta (Granada) y tiene obras en colecciones públicas y privadas como la UNIA, el Museo Moderno de Santo Domingo o la colección Entrepinares (Segovia).