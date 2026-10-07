La Alameda Vieja de Jerez (Cádiz) acoge desde el viernes un amplio programa cultural y lúdico con Alma Hispana

Archivo - Inauguración de la Feria Alma Hispana 2025 en Jerez de la Frontera (Cádiz), con la asistencia de la alcaldesa, María José García-Pelayo. ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

La Alameda Vieja de Jerez de la Frontera (Cádiz) acoge este fin de semana una nueva edición de Alma Hispana, un encuentro cultural y lúdico que se celebra coincidiendo con el Día de la Hispanidad y con la celebración de la Noche Azul y Blanca.

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Jerez, cuenta con la colaboración de la Diputación de Cádiz y se enmarca dentro de las actividades de la Capitalidad Española de la Gastronomía, con actividades los días 9, 10 y 11 de octubre.

La programación de Alma Hispana comenzará este viernes a partir de las 18,00 horas, con las actuaciones de Marina Manru (música urbana), Camino Serrano (música popular colombiana y vallenato), Jay Bryg (música urbana y salsa), Dayly Fuguet (son cubano), y Julieta J (reggeaton y música urbana).

Las actividades del sábado comenzarán desde las 12,00 horas con un DJ dinamizando el ambiente y una exhibición de trajes típicos a las 14,00 horas. Por la tarde actuarán la Tuna Universitaria de Empresariales, Irina Traigobich, Clase A, Sergio Aranda, DJ Gio, la Orquesta Los Magníficos y Steve Spinosa.

En esta jornada, sobre las 21,00 horas, se celebrará la actuación de Antonio Rey, artista que cuenta con dos Premios Grammy Latino, con un concierto adaptado a sones latinos.

El domingo habrá una exhibición de trajes típicos desde las 12,00 horas y las actuaciones musicales a partir de las 16 horas, con Latina Forever, Julieta J, Jay Bryg, Jannet, Víctor Azael, Sabe a Venezuela y Fusión Vallenata.

Igual que la edición anterior, y al estar dedicada a la Capitalidad Española de la Gastronomía, Alma Hispana contará con una zona gastronómica con 14 food trucks de países latinos, entre otros Venezuela, México, Perú o Colombia, entre otros.

La delegada municipal de Inclusión Social, Yessika Quintero, ha reivindicado que Jerez es "una ciudad diversa" y que "el conocimiento mutuo y el compartir la cultura y tradiciones de las diferentes comunidades que residen en la ciudad, supone avanzar en una sociedad más inclusiva para todos y todas".

Alma Hispana contará con una programación de actividades variada con actividades para disfrutar en familia de un amplio fin de semana de convivencia.