Alcaldesa destaca la proyección internacional de Jerez (Cádiz) y sus vinos en el acto de la Pisa de la Uva

Acto de la Pisa de la Uva, que marca el inicio de las Fiestas de la Vendimia de Jerez de la Frontera. A 02 de septiembre de 2025, en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

La ciudad gaditana de Jerez de la Frontera ha dado inicio oficial a las Fiestas de la Vendimia 2025 con la celebración de la tradicional Pisa de la Uva, un acto institucional que marca el comienzo de este ciclo festivo de arraigo y prestigio en la ciudad y donde la alcaldesa, María José García-Pelayo, ha destacado su importancia para "proyectar internacionalmente" a la ciudad y a sus vinos.

La ceremonia, celebrada este pasado martes por la tarde en el Reducto de la Catedral en colaboración del Consejo Regulador del Vino de Jerez, ha estado presidida por la alcaldesa, acompañada, entre otros, por la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha informado el Ayuntamiento en una nota.

García-Pelayo ha subrayado la importancia de este acto simbólico para "proyectar internacionalmente" a Jerez, señalando que la ciudad "celebra sus raíces culturales, fortalece su identidad y se da a conocer en el mundo a través de sus vinos y su cultura", con la vista puesta en las candidaturas a Capital Europea de la Gastronomía en 2026 y de la Cultura en 2031.

Asimismo, ha agradecido a todas las instituciones, empresas y profesionales de diversos sectores su implicación en la confección del programa de propuestas de las Fiestas de la Vendimia, que ofrecen al público local y visitante "vivencias únicas y memorables".

Este año, las firmas bodegueras González Byass y Fundador han aportado unos 1.200 kilos de uva para la ceremonia, para la recreación del inicio del proceso de producción del vino, que incluye su llegada al lagar, la tradicional faena de la pisa de los racimos y la extracción del primer mosto tras la vendimia.

La ceremonia ha estado amenizada por la Banda Municipal de Música y ha contado con la actuación de José Carpio Fernández 'El Mijita', acompañado a la guitarra por Pepe del Morao, y a las palmas por Carlos Grilo y Diego Montoya.

Asimismo, se ha dedicado un momento especial para resaltar la identidad del perro ratonero bodeguero andaluz, símbolo tradicionalmente ligado a las bodegas y viñedos de Jerez.

Al término del acto de la Pisa de la Uva, la Plaza Belén ha acogido el concierto de la pianista jerezana, Rosario Lazo Montoya 'La Reina Gitana'.

Las Fiestas de la Vendimia, que se desarrollarán hasta el 14 de septiembre, representan uno de los ciclos festivos de mayor relevancia de Jerez y constituyen un escaparate que combina la excelencia vitivinícola con las manifestaciones culturales más propias de la ciudad.