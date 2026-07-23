La alcaldesa de Jerez agradece a la reina Letizia su presencia en la ciudad

La alcaldesa de Jerez con la Reina de España. - AYUNTAMIENTO DE JERE

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, ha mostrado su agradecimiento a la Reina Letizia por su presencia en la ciudad este lunes 27 de julio para inaugurar la Reunión Anual de Directores del Instituto Cervantes, en la que está prevista la participación de casi un centenar de responsables de centros y el equipo directivo de la institución liderado por su director, Luis García Montero.

"Para Jerez es un auténtico honor y un motivo de alegría recibir a la Reina, estamos enormemente agradecidos y sabe que Jerez tiene muchísimo cariño a la familia Real", ha afirmado en una nota la alcaldesa, que ha valorado que venga en un "momento tan especial" como es la celebración del encuentro mundial de directores de institutos Cervantes de los cinco continentes y coincidiendo con el inicio de la celebración del centenario del escritor jerezano más universal, José Manuel Caballero Bonald.

Para la alcaldesa, la presencia de la Reina en un evento como este "supone un espaldarazo a la apuesta del Gobierno local por reforzar el proyecto cultural de nuestra ciudad como herramienta de transformación social", esperando que "todos los jerezanos se sientan orgullosos de tener a la Reina de España en la ciudad".