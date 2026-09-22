La alcaldesa de Jerez anuncia obras de reforma en el pabellón José María Ruiz Mateos para mejorar prestaciones

Pabellón deportivo José María Ruiz Mateos en Jerez. - AYUNUAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha anunciado que el Ayuntamiento acometerá un conjunto de reformas en el pabellón polideportivo José María Ruiz Mateos para dar solución a las deficiencias que presenta este equipamiento, mejorar prestaciones como la escasa ventilación y corregir deficiencias estructurales.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la alcaldesa estuvo presente en la victoria del Xerez Toyota Nimauto Futsal por 6-0 en su primer partido de temporada en su vuelta a la segunda División Nacional de futsal después de más de 20 años, donde trasladó su compromiso de dar respuesta a las necesidades de actuación en el citado pabellón, en el que el Ayuntamiento ya ha acometido una serie de mejoras, entre las que figuran el pintado de puertas de acceso a vestuarios, paredes y barandillas; la instalación de nuevas redes de porterías y canastas de baloncesto, la reparación de las canastas y nuevos parabalones; o la reposición y arreglo de asientos así como su numeración.

Igualmente, ha recordado que en estos meses se han llevado a cabo la sustitución y saneamiento de los aseos de árbitros y nuevas luminarias; la adecuación y limpieza del gimnasio; la reposición de luminarias de la cancha de juego; la reparación de vigas estructurales; el adecentamiento de la sala de prensa con colocación de luminarias y el pintado de la estancia; el arreglo integral del palco de autoridades y de la zona para medios de comunicación y patrocinadores; y se ha habilitado un segundo vestuario para árbitros para contar con vestuario masculino y femenino.

La alcaldesa ha avanzado que el objetivo del Gobierno es seguir adecentando estas instalaciones con nuevas mejoras, entre las que ha citado la apertura de ventanas para mejorar la ventilación y mitigar el calor, la reparación de la carpintería que se encuentra deteriorada, así como dar solución a los problemas relacionados con el abastecimiento de agua y la existencia de goteras.

Asimismo, según ha explicado, se prevé también la instalación de un nuevo video marcador que sustituirá a uno de los existentes. Estos trabajos se encuentran actualmente en fase de redacción y para su financiación el Ayuntamiento contará con fondos de la Diputación Provincial de Cádiz, ha indicado.