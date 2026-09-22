Publicado 22/09/2026 17:22

La alcaldesa de Jerez anuncia obras de reforma en el pabellón José María Ruiz Mateos para mejorar prestaciones

Pabellón deportivo José María Ruiz Mateos en Jerez.
Pabellón deportivo José María Ruiz Mateos en Jerez. - AYUNUAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha anunciado que el Ayuntamiento acometerá un conjunto de reformas en el pabellón polideportivo José María Ruiz Mateos para dar solución a las deficiencias que presenta este equipamiento, mejorar prestaciones como la escasa ventilación y corregir deficiencias estructurales.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la alcaldesa estuvo presente en la victoria del Xerez Toyota Nimauto Futsal por 6-0 en su primer partido de temporada en su vuelta a la segunda División Nacional de futsal después de más de 20 años, donde trasladó su compromiso de dar respuesta a las necesidades de actuación en el citado pabellón, en el que el Ayuntamiento ya ha acometido una serie de mejoras, entre las que figuran el pintado de puertas de acceso a vestuarios, paredes y barandillas; la instalación de nuevas redes de porterías y canastas de baloncesto, la reparación de las canastas y nuevos parabalones; o la reposición y arreglo de asientos así como su numeración.

Igualmente, ha recordado que en estos meses se han llevado a cabo la sustitución y saneamiento de los aseos de árbitros y nuevas luminarias; la adecuación y limpieza del gimnasio; la reposición de luminarias de la cancha de juego; la reparación de vigas estructurales; el adecentamiento de la sala de prensa con colocación de luminarias y el pintado de la estancia; el arreglo integral del palco de autoridades y de la zona para medios de comunicación y patrocinadores; y se ha habilitado un segundo vestuario para árbitros para contar con vestuario masculino y femenino.

La alcaldesa ha avanzado que el objetivo del Gobierno es seguir adecentando estas instalaciones con nuevas mejoras, entre las que ha citado la apertura de ventanas para mejorar la ventilación y mitigar el calor, la reparación de la carpintería que se encuentra deteriorada, así como dar solución a los problemas relacionados con el abastecimiento de agua y la existencia de goteras.

Asimismo, según ha explicado, se prevé también la instalación de un nuevo video marcador que sustituirá a uno de los existentes. Estos trabajos se encuentran actualmente en fase de redacción y para su financiación el Ayuntamiento contará con fondos de la Diputación Provincial de Cádiz, ha indicado.

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