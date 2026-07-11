La alcaldesa de Jerez (Cádiz) aborda con Proyecto Hombre la colaboración municipal y los actos de su aniversario

Reunión entre la alcaldesa de Jerez (Cádiz) y Proyecto Hombre - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

CÁDIZ 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Jerez (Cádiz), María José García-Pelayo, ha mantenido una reunión informativa con el director de Proyecto Hombre, Luis Bononato, para repasar temas relacionados con la actividad de la entidad social y la colaboración con el Ayuntamiento de Jerez.

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, han abordado distintos temas como la celebración del 35 aniversario de la apertura de Proyecto Hombre en Jerez y la posible fecha de la conmemoración de este evento así como la posibilidad de uso del Teatro Villamarta para la IV Gala Lírica Solidaria.

En cuanto a la colaboración con el Ayuntamiento, María José García-Pelayo, ha subrayado la importancia de la coordinación que mantienen Proyecto Hombre y la Delegación de Inclusión Social.

PROYECTOS EN ZONAS RURALES

Por otro lado, el Ayuntamiento de Jerez ha subrayado que ha ha aprobado distintos proyectos de actuación en las barriadas rurales de Los Albarizones y Lomopardo así como una actuación promovida por la Entidad Autónoma de El Torno. Igualmente, la Junta de Gobierno Local ha aprobado las obras de reparación de la cubierta del Centro Social Blas Infante.

Con cargo al Programa de Fomento del Empleo Agrario, PROFEA 2026, se ha aprobado el proyecto de mejora y adecuación de acerados y hormigonado junto al Parque en la barriada rural de los Albarizones.

Por otra parte, se ha aprobado el proyecto de consolidación del talud en la barriada rural de Lomopardo. Esta actuación está financiada con cargo a la línea de ayudas de la Junta de Andalucía destinada a la reparación de daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos adversos, dentro del programa extraordinario de financiación que ha permitido destinar 1,4 millones de euros a Jerez, además de las actuaciones financiadas directamente por las ELAs.

Igualmente, la Junta de Gobierno Local ha aprobado las obras de reparación de la cubierta del Centro Social Blas Infante. El proyecto del Centro Social Blas Infante está destinado a sustituir la cubierta actual que se encuentra deteriorada debido al paso del tiempo así como a las incidencias climatológicas. La superficie sobre la que va a actuar es de aproximadamente unos 250 metros cuadrados con 85 metros lineales de encuentros con paramentos y 19,50 metros de canalón a sustituir.