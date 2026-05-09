La alcaldesa de Jerez (Cádiz) anima a las personas mayores a disfrutar de su Caseta durante toda la Feria del Caballo

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en el tradicional almuerzo del Consejo Local de las Personas Mayores con motivo de la Feria del Caballo. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo ha acompañado al Consejo Local de las Personas Mayores en el tradicional almuerzo que les ofrece el Consistorio con motivo de la Feria del Caballo y que sirve de inauguración de la Caseta de las Personas Mayores.

Según ha concretado la Administración jerezana en una nota, en este encuentro, la regidora ha agradecido el trabajo que realiza el Consejo a lo largo de todo el año, y su compromiso para que las personas mayores cuenten con un espacio propio en el que disfrutar en el recinto ferial, colaborando "activamente" con la gestión de la Delegación de Inclusión Social. Este encuentro ha contado con la presencia de la delegada Yessika Quintero.

Desde la Delegación de Inclusión Social también se colaborará la próxima semana con una jornada de encuentro en la Caseta de las Personas Mayores de los mayores de las barriadas rurales, a los que se les facilitará el servicio de autobús. Se espera la asistencia de mayores de Mesas de Asta, Mojo-Baldío Gallardo, Las Pachecas, Lomopardo, Albarizones, Majarromaque, La Guareña, El Portal, Gibalbín, Cuartillos, Las Tablas, La Ina, Rajamancera y Torremelgarejo. Durante la semana, se celebrará en esta caseta el almuerzo de los residente de la Fundación Centro de Acogida San José.

En suma, la Caseta de las Personas Mayores está consolidada como un espacio de encuentro para toda la ciudadanía, aunque tienen preferencia para ser atendidos y ocupar las mesas los mayores. Cuenta con precios asequibles y aseos adaptados "y es conocida por su ambiente y por ofrecer el mejor espacio para el disfrute en familia".