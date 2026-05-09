Adelante llama a "defender lo público" y pide votar el 17M para frenar "el plan de privatización de Moreno"

GRANADA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Adelante Andalucía por Granada, Inmaculada Manzano, ha participado en la manifestación convocada por movimientos sociales en defensa de los servicios públicos y ha señalado que el 17 de mayo "tenemos que estar a la altura, tenemos que votar por el cambio, por la defensa de lo público", al considerar que en Andalucía "se está sufriendo un plan de privatización por parte del Gobierno del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno".

La movilización, que forma parte de una convocatoria simultánea en distintas ciudades andaluzas, ha reunido a numerosas organizaciones sociales, sindicatos como CGT, CNT y USTEA, y plataformas vecinales como Albayzín Habitable, Realejo Habitable o Stop Desahucios, además de colectivos ecologistas y de defensa de los derechos humanos. La marcha ha partido a las 12,00 horas desde la Fuente de las Batallas hasta Plaza Nueva bajo el lema 'Salvemos lo Público', reclamando a las administraciones un compromiso firme con la igualdad, la cohesión social y unas condiciones de vida dignas.

Al término de la protesta, Manzano ha denunciado el deterioro progresivo de los servicios esenciales en Andalucía y ha responsabilizado directamente al presidente de la Junta de lo que ha calificado como "un plan sistemático de privatización". "Estamos sufriendo en Andalucía el plan de privatización del Gobierno de Moreno", ha subrayado, advirtiendo del "desmantelamiento de los servicios públicos: la sanidad, la educación y los servicios sociales".

Manzano ha puesto el foco en la externalización de servicios básicos que, a su juicio, "deberían ser gestionados directamente por lo público". "Tengamos en cuenta que un 90% del servicio de limpieza de instituciones como la Universidad o el Ayuntamiento ya es privado. La biblioteca también. Este servicio está externalizado y normalmente lo gestiona alguna empresa muy cercana o colega de Moreno", ha denunciado.

La candidata ha expresado el "cansancio" de los trabajadores ante esta situación. "Estamos muy cansados de que esta sea la situación, de que se explote a los trabajadores con dinero que sale de nuestro bolsillo", ha señalado, al tiempo que ha criticado el uso de fondos públicos para gasto militar mientras "se recortan las pensiones y los servicios básicos".

En su intervención, Manzano ha defendido la posición de Adelante Andalucía con rotundidad: "Defendemos que ningún euro del presupuesto público vaya a empresas privadas que solo buscan el beneficio propio. No puede ser que tu salud, tener una vivienda o tu formación dependan del dinero que llevamos en el bolsillo los trabajadores".

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía de cara a las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo: "Andalucía no se merece esto. El 17 de mayo tenemos que estar a la altura, tenemos que votar por el cambio, por la defensa de lo público".

La candidata ha subrayado que la manifestación demuestra que "existe una ciudadanía movilizada y dispuesta a defender sus derechos", e ha instado a trasladar "ese clamor a las urnas". Adelante Andalucía, ha añadido, se compromete a llevar al Parlamento andaluz las reivindicaciones de los movimientos sociales que "han tomado las calles de Granada": freno a las privatizaciones, inversión en sanidad y educación pública, control de los precios de la vivienda, pensiones dignas, defensa del territorio y una apuesta decidida por la igualdad real y los derechos humanos.

