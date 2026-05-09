Adelante defiende seguir sus actos tras la muerte de los agentes: "Nadie paró nada tras morir un trabajador en Málaga"

El portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, en un acto en Málaga. - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, José Ignacio García, ha concretado este sábado en Málaga que "no puede volver a pasar ningún fallecimiento en ningún puesto de trabajo", al tiempo que ha precisado que hace tres días en Mollina (Málaga) "falleció un trabajador en su puesto de trabajo" y "desgraciadamente nadie paró una campaña electoral por él", un hecho que, para él, "merece una reflexión".

En un audio remitido a los medios, ha mandado este sábado en Málaga un mensaje de "recuerdo" y de "cariño y máximo respeto" a las familias y a los amigos de los dos agentes de la Guardia Civil muertos el pasado viernes, 9 de mayo, tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo del Instituto Armado mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.

El candidato de Adelante Andalucía ha sostenido que "nunca más debería morir ningún trabajador en su puesto de trabajo". "Nunca más debería morir ningún trabajador público nunca más debería morir ningún trabajador en la lucha contra el narcotráfico", ha agregado.

"Ya lo sufrimos hace dos años en Barbate (Cádiz) y ahora se ha vuelto a repetir en la provincia de Huelva y esto es indignante, ya no puede volver a pasar", ha añadido.

En contexto, un trabajador de 51 años ha fallecido al quedar atrapado en un camión de la basura en la madrugada de este pasado jueves en el municipio malagueño de Mollina, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

