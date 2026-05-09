El comité de huelga de Canal Sur mantiene los paros en campaña y RTVA avisa de que podrían afectar al debate electoral

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SEVILLA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El comité de huelga de Canal Sur ha rechazado las propuestas presentadas por escrito por la dirección de la cadena para tratar de alcanzar un acuerdo que evitara los tres paros convocados para los días 11, 12 y 14 de mayo, en plena campaña electoral a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Según RTVA, estas movilizaciones podrían afectar, entre otros espacios electorales, a la celebración del debate entre los candidatos de PP, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía previsto para este lunes.

En este contexto, Radio Televisión de Andalucía (RTVA) ha informado en una nota de que UGT-RTVA se ha desvinculado de la convocatoria al considerar que parte de las reivindicaciones planteadas por el comité de huelga generan dudas sobre su encaje dentro del marco legal.

En concreto, la huelga consistirá en paros parciales de cuatro horas durante esas tres jornadas de campaña electoral. Según la corporación, esta situación podría alterar el normal desarrollo del Plan de Cobertura Electoral aprobado por el consejo de administración de la RTVA, así como el derecho de los andaluces a recibir información sobre las propuestas de las distintas formaciones políticas, tal y como establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). Además, la dirección considera que los paros podrían perjudicar el servicio público que Canal Sur tiene legalmente encomendado.

La dirección de Canal Sur ha mantenido tres reuniones con el comité de huelga durante esta semana para estudiar sus propuestas y ha presentado por escrito distintas alternativas que entendemos que benefician a la empresa, a sus profesionales, medidas que siempre deben de estar dentro de la Ley, lo que demuestra la voluntad de diálogo de la dirección de la empresa. Estas propuestas han sido rechazadas por el comité de huelga pese a que la dirección aceptaba trabajar en una buena parte de sus reivindicaciones.

El principal punto de debate es la intención del comité de huelga, del que se salió UGT al no estar de acuerdo con la postura de los demás sindicatos, de obligar a la empresa a que reserve 57 plazas como "mínimo" del futuro Concurso Oposición para que accedan a Canal Sur trabajadores que actualmente tienen un contrato temporal plenamente conforme a la legalidad vigente, mediante concurso libre sin examen, fuera del procedimiento ordinario previsto en el convenio colectivo (no pasando por las fases de traslado ni promoción interna).

La dirección de la empresa se había comprometido por escrito a analizar con la Junta de Andalucía su viabilidad jurídica, defiende que para reservar puestos para esos trabajadores temporales hay que garantizar la seguridad jurídica y rechaza reservar plazas al margen de lo que dice el propio Convenio Colectivo de la RTVA.

La dirección lamenta la huelga y la oportunidad perdida para avanzar en procesos selectivos con la máxima seguridad jurídica que avale el acceso a Canal Sur con unas oposiciones libres y cumpliendo con los requisitos de igualdad, mérito y capacidad. La dirección sólo exigía que existiera una "garantía jurídica" y considera que las "plazas no se obtienen bajo las amenazas de huelgas y paros".

En este contexto, la sección sindical de UGT en RTVA ha dirigido, con fecha 8 de mayo, un escrito a la empresa y al Comité de Huelga en el que comunica la retirada de su apoyo a la convocatoria, al considerar que algunas de las reivindicaciones planteadas suscitan "dudas" en cuanto a su encaje en el marco legal vigente.

Entre las principales reivindicaciones, el comité de huelga solicita la puesta en marcha de un plan de empleo que garantice la prestación del servicio público, la cobertura del 120% de las vacantes generadas desde 2020 y el refuerzo de los centros territoriales. También reclama la negociación del acceso a la jubilación parcial, una planificación de los recursos humanos, la creación de una mesa paritaria para la producción propia, la internalización de determinados servicios, la recuperación de derechos laborales y sociales, así como el impulso de la negociación colectiva.

Por tanto, la dirección de la empresa ha lamentado que los sindicatos, analizadas sus reclamaciones y considerando la empresa que "no existe una causa grave que justifique los paros en plena campaña electoral, alteren el normal funcionamiento informativo y democrático en un servicio público esencial como es Canal Sur y que los andaluces, que son los que financian con sus impuestos a la RTVA, sean los verdaderos perjudicados".

Además, estos paros coinciden con los mejores datos mensuales de Canal Sur Televisión desde el año 2013, con Canal Sur Radio encadenando tres oleadas del EGM con subida de audiencia y Canal Sur Más batiendo récord de audiencias. De esta forma, la dirección de Canal Sur considera que parte de los sindicatos "vuelven a calentar" la campaña electoral en Andalucía, como ya sucedió en el proceso electoral de 2022.

